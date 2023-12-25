Псковские полицейские нашли школьников, закидавших снегом Вечный огонь

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«Несовершеннолетние псковичи кинули в огонь несколько снежных глыб. В результате действий подростков пламя мемориала потухло.

О случившемся в дежурную часть сообщили очевидцы», - уточнили в ведомстве.

Личности подростков установили по камерам видеонаблюдения. Ими оказались школьники 2012 и 2013 годов рождения.

Несовершеннолетних вандалов доставили в отдел полиции, где с ними работает инспектор ПДН. Родителей подростков также вызвали. В отношении последних составят административные протоколы по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Вечный огонь зажгли заново прибывшие на место сотрудники ППС.

Ранее полицейские задержали жительницу Кургана, залившую водой Вечный огонь на Аллее Славы у обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне.

В Москве сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину на Поклонной горе, который вылил из пластиковой бутылки жидкость в Вечный огонь, чтобы потушить его. Также вандал повредил и раскидал возложенные венки.