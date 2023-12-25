25 декабря 2023, 03:12

Псковские полицейские нашли школьников, закидавших снегом Вечный огонь

РИА «Новости»
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Псковские полицейские нашли троих школьников, забросавших снегом Вечный огонь на площади Победы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по области.

«Несовершеннолетние псковичи кинули в огонь несколько снежных глыб. В результате действий подростков пламя мемориала потухло.

О случившемся в дежурную часть сообщили очевидцы», - уточнили в ведомстве.

Личности подростков установили по камерам видеонаблюдения. Ими оказались школьники 2012 и 2013 годов рождения.

Несовершеннолетних вандалов доставили в отдел полиции, где с ними работает инспектор ПДН. Родителей подростков также вызвали. В отношении последних составят административные протоколы по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Вечный огонь зажгли заново прибывшие на место сотрудники ППС.

Ранее полицейские задержали жительницу Кургана, залившую водой Вечный огонь на Аллее Славы у обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне.

В Москве сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину на Поклонной горе, который вылил из пластиковой бутылки жидкость в Вечный огонь, чтобы потушить его. Также вандал повредил и раскидал возложенные венки.

Дети Памятники Вандализм
24 декабря 2023, 23:53
Пожар произошел на лихтеровозе «Севморпуть» в Мурманске
Викимедиа
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Каюта загорелась на лихтеровозе «Севморпуть», расположенном на причале «Атомфлота» в Мурманске. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, пламя распространилось на 30 квадратных метрах.

Каюта загорелась на лихтеровозе «Севморпуть», расположенном на причале «Атомфлота» в Мурманске. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС , пламя распространилось на 30 квадратных метрах.

Прибывшие на место спасатели присвоили пожару повышенный ранг «1-БИС». Подразделения добрались до очага и приступили к тушению.

Они направили все усилия, чтобы ликвидировать пламя, как можно скорее. Угрозы дальнейшему распространению огня нет. Также пожарные осматривают другие помещения на предмет других очагов возгорания.

Пожары Корабли МЧС РФ
24 декабря 2023, 23:36
«Положим рядом с женой». Потерявший супругу в ДТП уральский блогер начал получать угрозы
РИА «Новости»
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Известный уральский блогер Александр Лещев, потерявший жену в ДТП с автобусом, начал получать угрозы после нескольких публикаций о произошедшей аварии в местном издании E1.ru. Мужчина убежден, что с ним хотят расправиться.

Супруга блогера погибла в страшной аварии на Серовском тракте. Женщина ехала в междугороднем автобусе, который занесло в кювет.

Вдовец уверен, что ДТП произошло из-за лысой резины на автобусе. Лещев потребовал посадить директора транспортной компании. Он не раз заявлял, что намерен добиться справедливости. На днях мужчина получил сообщение с угрозами с неизвестного номера.

«Лещ, еще раз на Е1 напишешь, рядом лежать будешь, понял? Чмо деревенское», - написал ему неизвестный.

Мужчина в тот же день написал заявление в полицию, полагая, что угроза связана с его публикациями о том ДТП. По его словам, он беспокоится о жизни и здоровье своей дочери, поэтому попросил полицию найти этого человека.

Ранее водитель и пассажир погибли в ДТП на МКАД , когда столкнулись три автомобиля.

Урал Убийства ДТП Блогеры
24 декабря 2023, 22:56
Два человека пострадали при взрыве и разрушении дома в Сочи
РИА «Новости»
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В Сочи при разрушении многоквартирного жилого дома на улице Трубачева пострадали два человека, еще двое — спасены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В Сочи при разрушении многоквартирного жилого дома на улице Трубачева пострадали два человека, еще двое - спасены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона вечером 24 декабря. Подразделения МЧС отправили к месту вызова спустя минуту.

«В 20:56 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что имеются разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, без горения», - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, два человека пострадали, еще двоих спасли, а 23 - эвакуировали.

На месте находятся 60 специалистов и 19 единиц техники.

В одном из жилых домов в Сочи произошел взрыв. По предварительной версии, в квартире взорвался газ. Один из очевидцев рассказал «360», что взрыв был мощным.

Сочи МЧС РФ Взрывы Краснодарский край
24 декабря 2023, 22:51
Пассажира московского метро ранили ножом в ходе конфликта в вагоне
РИА «Новости»
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Конфликт в вагоне московского метро закончился поножовщиной в ходе которой один из участников получил ранение. Как сообщило МВД Медиа, потасовку устроили пассажиры поезда на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии.

В ходе выяснения отношений во время поездки от станции «Китай-город» до станции «Пушкинская» один из пассажиров достал нож. Оппонент, увидев в руках у противника холодное оружие, попытался его выхватить, но получил только резаную рану.

На станции дебоширов задержали сотрудники вневедомственной охраны правительства Москвы, которым помогли пассажиры. Мужчин передали полицейским УВД на Московском метрополитене для проведения проверки.

Это не первая поножовщина в московском метро за последнее время. На минувшей неделе ранее судимый пассажир ранил 30-летнего мужчину, с которым он вступил в словесную перепалку. Пострадавшего забрали в больницу, а в отношении владельца ножа завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Конфликт в вагоне московского метро закончился поножовщиной в ходе которой один из участников получил ранение. Как сообщило МВД Медиа , потасовку устроили пассажиры поезда на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии.

МВД РФ Поножовщины Метро Москва 2023

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