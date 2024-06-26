26 июня 2024, 13:04

«Психанул, нажал на газ». Стали известны возможные причины смертельного ДТП в Краснодаре

Пресс-служба МВД
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Разбившийся на парковке в Краснодаре водитель помогал наркозависимым людям. В машине вместе с ним на момент аварии находилась его возлюбленная и ее ребенок. Об этом 360.ru рассказал друг покойного.

Он предположил, что погибший мужчина просто отвлекся из-за ссоры со своей возлюбленной, которая не развелась с супругом.

«Да, он на ней не женат, но они вместе не проживали. А с тем (мужем - прим. ред.) она еще просто не развелась, вот и все. Возможно, именно из-за этого и была ругань», - указал собеседник 360.ru.

Мужчина добавил, что ДТП могло произойти по случайности - водитель из-за захвативших его эмоций разогнался и не смог затормозить.

«Там просто три-пять метров и обрыв. Если разогнался, то даже тормоза никакие не нажмешь. На видео видно, что он нажимает тормоза, в самом конце. Я думаю, что он просто отвлекся на эмоциях, психанул, нажал на газ, а потому уже ничего сделать не смог», - прокомментировал он.

Друг покойного признался, что погибший уже на протяжении долгого времени не принимал запрещенные вещества. Он также исключил версию с суицидом.

«Не наркотики - это 100%. Он их не употреблял уже продолжительное время и сам занимался помощью наркозависимым. <…> То, что про суицид [говорят] - это не про него. Это случайность», - заключил мужчина.

Автомобиль BMW X6 выпал 25 июня с третьего этажа парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре. Водитель и двое пассажиров погибли на месте.

Наркотики Краснодар ДТП Водители
26 июня 2024, 13:11
Погибшая в рухнувшем с краснодарской парковки BMW Х6 ждала ребенка
Пресс-служба МВД
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Женщина, погибшая в упавшем с краснодарской парковки BMW Х6, была беременна. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

Согласно основной версии, отметили журналисты, супруг 37-летней женщины специально влетел в стену третьего этажа паркинга. Вероятно, он поссорился с женой. В ходе вскрытия выяснилось, что женщина ждала ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек после падения иномарки. Глава краевого следственного управления Андрей Маслов поручил выяснить обстоятельства аварии.

По некоторым данным, управлявший авто мужчина представлялся другим человеком. Он полностью сменил фамилию, имя и отчество.

Уголовное дело Дети Краснодар Женщины Иномарки BMW
26 июня 2024, 12:32
Появилось видео с места столкновения автобуса с трактором в Ивановской области
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В Ивановской области в районе населенного пункта Кулиги произошло ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с трактором и съехал в кювет. Госпитализировали девять пострадавших, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Авария случилась на пятом километре трассы Иваново - Ярославль в 10:06. Водитель автобуса Huyndai при обгоне столкнулся с трактором «Белорус», который поворачивал налево. Маршрутка съехала в кювет и опрокинулась.

Автобус вез 20 пассажиров по маршруту Владимир - Ярославль через Иваново. Из них медпомощь потребовалась 11 людям. Двое остались на месте аварии, девятерых госпитализировали. Среди пострадавших трое несовершеннолетних - двоим по 14 и одному шесть лет.

Кадры с места аварии показало МЧС Ивановской области. Все пострадавшие в аварии вышли из салона автобуса самостоятельно, их увезли в больницы в Иванове. Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения.

В Краснодаре автомобиль вылетел на дорогу с третьего этажа многоуровневого паркинга , сообщил RT. Погибла семья из трех человек.

Знакомый водителя в разговоре с 360.ru назвал произошедшее недоразумением.

МВД РФ ДТП МЧС РФ ГИБДД Автобусы
26 июня 2024, 11:21
Пожар вспыхнул на стройке в районе Коптево
Телеканал «360»
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На строительной площадке в Старокоптевском переулке на севере Москвы загорелся утеплитель. Об этом сообщил источник 360.ru.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели, которые потушили пожар. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что огнеборцы локализовали возгорание в 10:57, а в 10:59 - ликвидировали пожар. По данным ведомства, никто не пострадал.

Ранее крупный пожар зафиксировали в восьмиэтажном здании во Фрязине. В Следственном комитете предположили, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

Огнеборцы не могли справиться с ЧП много часов , ситуацию осложнили находившиеся в здании газовые баллоны, которые взорвались. В пожаре погибли шесть человек. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.

Спасатели Пожары МЧС РФ Москва
26 июня 2024, 10:02
Лифт насмерть задавил ребенка в торговом центре Югры
РИА «Новости»
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В ХМАО в городе Урай 11-летний мальчик погиб в одном из торговых центров. Его насмерть задавила платформа грузового лифта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 24 июня в ТЦ на улице Ленина.

Ребенок стоял у открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования. Школьник решил запрыгнуть на платформу подъемника, движущегося вверх с первого этажа, но его зажало конструкциями лифта. В результате мальчик умер на месте.

Прокуратура Урая приступила к проверке. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Санкт-Петербурге в жилом доме рухнул лифт с 12-летним мальчиком. Кабина пролетела с 20-го до первого этажа, но подросток не пострадал.

ХМАО Дети

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