Прыгавший на диване мальчик случайно вылетел в открытое окно в Москве

Мать ребенка в это время занималась домашними делами. Мальчик прыгал на диване в гостиной. В какой-то момент ребенок не рассчитал силы и случайно вылетел в окно.

«Мама сразу обнаружила пропажу сына и на эмоциях выпрыгнула за ним», - говорится в сообщении.

Женщине и ребенку повезло, что квартира находилась на первом этаже. Несмотря на это, мальчик травмировался, так как упал головой вниз. Ребенка госпитализировали - он попал в реанимацию.

Как уточнил канал, сейчас четырехлетний прыгун находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время его выпишут из больницы.

Ранее на востоке Словакии погиб трехлетний ребенок , оставленный на жаре в припаркованном автомобиле.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники метро задержали пятилетнего мальчика со множественными синяками на теле, когда он пытался один спуститься в подземку.