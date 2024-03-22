«Я была в Crocus City Hall, мы в „Склифе“ сейчас находимся, все в порядке, прятались в туалете, до последнего было непонятно, что происходит», - уточнила она.

На месте происшествия работают пожарные, экстренные службы, правоохранительные органы, бригады скорой помощи. По данным ФСБ, при теракте погибли 40 человек , более 100 пострадали.

Сейчас пожар в здании концертного зала тушат при помощи авиации. Воду на горящее здание сбрасывают два вертолета. К работе готовят еще одно воздушное судно, уточняли в подмосковном главке МЧС.