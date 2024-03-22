22 марта 2024, 22:39

«Прятались в туалете». Пострадавшая — о стрельбе в Crocus City Hall

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Во время вооруженного нападения в Crocus City Hall до последнего было непонятно, что происходит, поделилась в комментарии «360» одна из пострадавших. Девушка уточнила, что пряталась в туалете. Сейчас она находится в НИИ имени Склифосовского.

«Я была в Crocus City Hall, мы в „Склифе“ сейчас находимся, все в порядке, прятались в туалете, до последнего было непонятно, что происходит», - уточнила она.

На месте происшествия работают пожарные, экстренные службы, правоохранительные органы, бригады скорой помощи. По данным ФСБ, при теракте погибли 40 человек , более 100 пострадали.

Сейчас пожар в здании концертного зала тушат при помощи авиации. Воду на горящее здание сбрасывают два вертолета. К работе готовят еще одно воздушное судно, уточняли в подмосковном главке МЧС.

Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:40
Дополнительные антитеррористические меры ввели в Москве и других регионах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве и других регионах страны ввели дополнительные антитеррористические меры. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам.

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера», - подчеркнул глава государства.

Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления, добавил Путин.

Российский лидер объявил общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall. Он выразил благодарность медикам, спасателям и пожарным за работу на месте кровавого и варварского террористического акта.

По последним данным, жертвами трагедии стали 115 человек. Омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что в больницах остаются четверо детей , состояние двух из оценили как тяжелое.

Россия Владимир Путин Москва
23 марта 2024, 15:35
Путин поблагодарил медиков, спасателей и пожарных за работу на месте теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин во время обращения после теракта в Crocus City Hall выразил благодарность медикам, пожарным и спасателям, которые работали на месте ЧП. Он подчеркнул, что специалисты сделали все для сохранения человеческих жизней.

«Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что специалисты делали все для сохранения жизней, выводили людей из-под огня, из эпицентра пожара и дыма.

«За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых», - добавил Путин.

Он также обратил внимание на неравнодушие простых россиян, которые помогали врачам и сотрудникам спецслужб: оказывали первую помощь и отвозили людей в больницы.

Теракт в Crocus City Hall президент назвал кровавым и варварским. Его жертвами, по последним данным, стали 115 человек, пострадали более 100, в том числе дети. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова отмечала, что в больницах остаются четверо несовершеннолетних , состояние двух из них тяжелое.

Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:28
Состояние двух пострадавших при теракте в Crocus City Hall детей назвали тяжелым
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В больнице после теракта в Crocus City Hall в настоящий момент остались четыре ребенка. Состояние двух из них медики оценили как тяжелое, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 24».

«В настоящее время, по предварительной информации, трое детей у нас погибших, пятеро пострадавших. Один уже дома, четверо в больнице, из них двое - в тяжелом состоянии», - пояснила она.

По словам Львовой-Беловой, речь идет о мальчике и девочке. Первый ребенок поступил с огнестрельным ранением, второй - с отравлением угарным газом.

Детский омбудсмен добавила, что информации о возможном нахождении несовершеннолетних под завалами концертного зала нет.

Львова-Белова запланировала на вечер или воскресенье, 24 марта, визит к тем детям, которые находятся в больницах после теракта. Она пообщается с родителями и врачами.

Она уточнила, что принимавших участие в соревнованиях в Crocus City Hall по танцевальному спорту во время произошедшего эвакуировали. Среди юных спортсменов никто не пострадал.

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали, по последним данным, 115 человек, в том числе трое детей. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Дети Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:26
Троих подозреваемых жителей Таджикистана назвали непричастными к теракту
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Двое граждан Таджикистана, которых разыскивали как подозреваемых в теракте, с ноября 2023 года находятся на родине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

«Двадцать шестого ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства», - уточнили в министерстве.

Еще один мужчина из предполагаемой ориентировки - работает водителем такси в Самаре, передавал РБК. В момент теракта он находился в городе.

Перед выступлением группы «Пикник» 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Красногорске. Террористы расстреляли людей и устроили пожар. Погибли минимум 115 человек, еще свыше 100 человек пострадали.

Один из подозреваемых рассказал, что убивал людей за деньги.

С ним через мессенджер связались неизвестные, которые предложили полмиллиона рублей за кровавую расправу над невинными людьми. Сам мужчина приехал в Россию из Турции в начале марта.

Турция Пожары Россия Мужчины Деньги Таджикистан Стрельба в Crocus City Hall

Новости по теме