05 февраля 2024, 13:04

Пряталась в сугробе от собак. Водитель автобуса на Сахалине выгнал девочку на мороз

РИА «Новости»
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Водитель автобуса в Южно-Сахалинске высадил девятилетнюю девочку на мороз в промышленном районе города. Как рассказала «360» мать ребенка Виктория, дочь перепугалась и ничего не поняла. Девочка оказалась одна на оживленной объездной автотрассе.

«Ребенок замерз, у нас -27 градусов было утром, напуган. У дочери достаточно крепкая психика. Думаю, она это переживет. Завра встреча в Следственном комитете для допроса, проведения следственного эксперимента, разговор с психологом», - сообщила Виктория.

По словам девочки, водитель сказал, что ему нужно в парк. Открыл двери перед несовершеннолетней, та вышла на улицу, и транспорт уехал.

«Это промышленный район, где нет частного сектора, автобусов. <…> Объездная дорога, которая выходит на другие окраины Сахалинска. В этом районе километра два нет остановок вообще», - поделилась собеседница «360».

Дочь позвонила матери. Оказалось, что неподалеку была бабушка девочки с коллегой, они и забрали ребенка. Однако найти внучку было непросто, ведь школьница пряталась в сугробе от бродячих собак.

«Они долго не могли найти ребенка, потому что я сказала ребенку залезть на сугроб, спрятаться. У нас очень неблагополучная обстановка сейчас в городе по поводу бродячих собак. Немало случаев…» - добавила мать.

Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку после случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее мужчину с маленькой дочерью выгнали из поезда на мороз в Екатеринбурге. Причиной такого поступка стало отсутствие оригиналов документов.

Уголовное дело Дети Дороги Автобусы Водители Следственный комитет России
05 февраля 2024, 13:16
Песков высказался об аресте девушки с радужными сережками
РИА «Новости»
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В Кремле не смогли прокомментировать арест россиянки Анастасии Ершовой на пять суток за радужные сережки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему вообще ничего не известно о законах про радугу, сообщило РИА «Новости».

«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России. Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», - сказал он.

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за серьги в форме лягушки, покрашенные в семь цветов радуги. Украшение признали символикой запрещенного в России движения ЛГБТ*.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец в разговоре с «360» предположила, что суд в данном случае мог совершить ошибку. Серьги девушки выполнены в форме лягушек и очевидно состоят из семи цветов - голубой находится ровно посередине. А международный символ движения - шестицветная палитра, в ней нет голубого.

*«Международное движение ЛГБТ» - запрещенная в России экстремистская организация.

Суд Законы ЛГБТ Россия Аресты
05 февраля 2024, 13:11
Заваленную потоком грязи железную дорогу в Сочи расчистили
Пресс-служба МЧС
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Пострадавший при сходе селя участок железной дороги в Краснодарском крае расчистили. Работы показало МЧС России.

«Специалисты ЮРПСО МЧС России установили световые башни и расчистили участок железной дороги с помощью спецтехники», - сообщила пресс-служба.

Сель в Лазаревском районе сошел в ночь на 5 февраля после сильных дождей , которые залили дороги в Сочи. Потоки грязи, камней и ветки обрушились на железнодорожные пути на перегоне Дагомыс - Лоо. На кадрах с места аварии видно, как экскаватор расчищал пути ночью под дождем. Задержали шесть поездов, отменили курсирование 10 электричек. Пассажиры рассказали «360», как добирались в пункт назначения с промежуточной пересадкой на автобус.

От непогоды в Сочи пострадал восьмиэтажный дом. Поток грязи на Клубничной улице разрушил бетонные плиты и выбил окно в одной из квартир. Местная жительница заявила «Известиям» , что в Дагомысе отключали электричество.

Сочи МЧС РФ Краснодарский край
05 февраля 2024, 12:26
Ил-76 сбили ради срыва любых контактов — Мирошник
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Решение сбить Ил-76 приняли, чтобы оборвать любые оставшиеся между Россией и Украиной контакты, в том числе обмен военнопленными и телами погибших. Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

«Думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которые хотя бы работали в формате обменов военнопленными, военными людьми, обменов „двухсотыми“, то есть погибшими, которые там есть», - сказал он.

Родион Мирошник добавил, что Россия и Украина время от времени контактировали по гуманитарным вопросам. Он заявил, что киевский режим понесет ответственность за крушение Ил-76 в Белгородской области.

Самолет с военнопленными на обмен сбили 24 января. Специалисты собрали обломки и пришли к выводу, что удар нанесли зенитной ракетной системой Patriot. В боевой расчет украинской ПВО входили иностранцы. Дипломат Константин Гаврилов в разговоре с «Известиями» не исключил причастность инструкторов НАТО к атаке.

Дипломатия Международные отношения Отношения России и Украины Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
05 февраля 2024, 12:22
Направлявшийся в Россию груз взрывчатки задержали в Грузии
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В Грузии задержали груз со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж. Об этом сообщили в Службе госбезопасности Грузии.

Транспортировку организовала украинская сторона для осуществления терактов в России, рассказали в ведомстве. Аналогичные преступления могли планировать и на грузинской территории.

К перевозке 14 килограммов взрывчатки оказались причастны граждане Армении, Грузии и Украины. При этом за транспортировкой груза стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Андрей Шарашидзе, сообщил RT.

«Службой государственной безопасности Грузии проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - добавили в ведомстве.

Ранее в Камчатском крае задержали мужчину, который готовил теракт на объекте инфраструктуры. Во время обыска у жителя Петропавловска-Камчатского изъяли тротиловые шашки, пиротехнику и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Грузия Одесса Россия

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