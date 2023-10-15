Проводница от обиды «заминировала» вокзал в Петербурге

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Утром 15 октября девушка приехала на Московский вокзал, чтобы присоединиться к своему рейсу до Симферополя. По сообщению канала, ночь она провела в петербургских барах и к этому моменту была еще пьяна.

На входе у 20-летней проводницы возник конфликт с охранниками, обеспечивающими безопасность вокзала. Девушка не хотела проходить досмотр и в пылу спора заявила, что у нее в сумке бомба. После этого проводницу задержали и отправили в полицию. Там на нее составили протокол по мелкому хулиганству. На свой рейс дебоширка не успела.

В сентябре стало известно о курьезной ситуации на немецкой железной дороге. Машинист фирменного поезда «Саксония- экспресс» отправил пассажиров в туалет в лесу , так как во время движения выяснилось, что все туалеты в поезде отключились.

Проводница поезда «Симферополь - Санкт-Петербург» обиделась на полицейских и угрожала взорвать Московский вокзал в Петербурге. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.