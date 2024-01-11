11 января 2024, 17:12

«Проводится проверка». В Курской области взяли на контроль ситуацию с падением девочки под пол в школе

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Министерство образования Курской области взяло на контроль ситуацию в Кореневской средней общеобразовательной школе № 1 имени Крохина, где девочка провалилась под пол. Об этом «360» сообщили представители Минобразования.

Школьница упала в помещении, использование которого в образовательном процессе не предполагалось.

«Отверстие в полу является технологическим и предусмотрено для подключения разводки коммуникаций», - сообщили в Минобразования.

По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. Однако, согласно законодательству, школа должна создавать безопасные условия обучения и воспитания детей. Технологическое отверстие необходимо прикрыть люком, а доступ школьников в помещение исключить.

«В настоящее время в Кореневской школе № 1 проводится служебная проверка. Будут установлены и привлечены к ответственности лица, допустившие нарушения, а также приняты меры по исключению подобных ситуаций», - добавили в ведомстве.

В администрации Кореневского района уточнили, что претензий к подрядной организации ООО СПС, которая проводила ремонт, нет.

Один из родителей сообщил «360», что инцидент произошел после окончания каникул.

«Это в самой школе на первом этаже было. Дети вышли только в школу в начале третьей четверти», - рассказал собеседник.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», ученица девятого класса провалилась под пол в учебном заведении. Родители заявили, что причиной стал плохой ремонт.

В Пермском крае девочка провалилась в сугроб и не могла выбраться оттуда около двух часов. Ребенка вытащила проходившая мимо женщина.

Дети Школы Школьники
11 января 2024, 17:40
«Пошло не по плану». Курская школа хотела замять случай с падением девочки под пол
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Администрация Кореневской школы № 1 в Курской области хотела замять случай с падением девочки под пол. Об этом «360» сообщили родители учеников образовательного учреждения.

По их словам, после случившегося на девятиклассницу начались нападки со стороны администрации и учителей.

«Да теперь будут девочку в оценках занижать. <…> Не дай бог, чтобы гнобить не начали. Школа хотела, чтобы этот инцидент не вышел за пределы <…>, но у них пошло не по плану», - рассказал один из родителей.

После падения девочка осталась цела, но заработала синяки и ссадины.

«Началась травля со стороны учителей и администрации школы в сторону девочки», - подтвердила еще одна собеседница «360».

Минобразования Курской области начало проверку по факту падения школьницы под пол. В ведомстве сообщили, что отверстие в полу было технологическим, однако школа обязана была обеспечить безопасность учеников.

Школы Скандалы Учителя
11 января 2024, 17:28
Системы ПВО сбили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области
РИА «Новости»
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Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«В Жиздринском районе сегодня силами ПВО был зафиксирован беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3», - написал он.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. На место случившегося прибыли оперативные службы, добавил Шапша.

Днем 11 января Вооруженные силы Украины атаковали село Тишанка Волоконовского района в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Беспилотник сбросил осколочный боеприпас, в результате никто не пострадал.

Накануне средства ПВО сбили украинский БПЛА в небе над Воронежской областью. Глава региона Александр Гусев поблагодарил военнослужащих за четкую работу.

Беспилотники ПВО
11 января 2024, 17:01
Пенсионерка из Москвы лишилась более миллиона рублей, установив приложение на телефон
Freepik
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Мошенники убедили 67-летнюю москвичку установить приложение на смартфон. После чего на нее оформили кредитные карты и списали больше миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил о необходимости продлить договор с оператором сотовой связи на обслуживание номера телефона. Продолжая беседу, молодой человек попросил женщину установить специальное приложение на смартфон. После этого она начала получать разные смс-сообщения. Затем звонивший сказал, что договор продлили и повесил трубку.

На следующий день пенсионерке пришлось самой обратиться в офис своего сотового оператора, так как у нее стал плохо работать телефон. Специалисты ей пояснили, что неполадки вызвало приложение, которое она установила накануне по просьбе звонившего.

Спустя еще несколько дней женщине позвонили из банка и сообщили, что на ее имя оформили две кредитные карты, с которых списали свыше 400 тысяч рублей, а также кредит, с которого списали еще более 740 тысяч рублей.

Сейчас полицейские под контролем прокуратуры устанавливают личности злоумышленников.

Недавно московский таксист проявил бдительность и помог вернуть 86-летней женщине 400 тысяч рублей. Она попалась на мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП».

Пенсионеры Мошенничество Москва
11 января 2024, 15:58
Подозреваемого в убийстве собутыльника арестовали в Москве
Freepik
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Суд в Москве отправил в СИЗО 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого в квартире жилого дома на Боровском шоссе. Он будет находиться под арестом до 9 марта, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый со своим адвокатом во время заседания просил судью вместо изолятора выбрать для себя домашний арест. Мужчина во всем сознался и рассказал следствию подробности случившегося.

По его словам, они со знакомым выпивали алкоголь. Спустя какое-то время последний спрятал мобильник гостя, когда тот выходил из кухни.

Вернувшись, он стал требовать вернуть телефон обратно. В итоге произошел конфликт, во время которого подозреваемый начал избивать знакомого руками и бутылкой. После этого, отыскав свой гаджет, мужчина ушел из квартиры. Хозяин жилища от полученных травм умер на месте.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура.

На днях в Новой Москве на строительном объекте до смерти избили рабочего. Подозреваемого в убийстве задержали.

Убийства Аресты Москва

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