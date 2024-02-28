Провод от iPhone убил подростка в Ногинске

По информации источника, ЧП произошло вечером 27 февраля. Парень разговаривал по телефону с девушкой, смартфон в тот момент находился на зарядке.

В какой-то момент он громко вскрикнул, и связь оборвалась. Девушка попыталась связаться с молодым человеком, но не смогла ему дозвониться.

Утром в среду тело подростка с ожогом от плеча до уха обнаружили его мать. Рядом лежал обгоревший смартфон, который оказался подключен к перемотанной скотчем зарядке.

Ранее IT-эксперт Иван Самойленко объяснял, что использование смартфона в постели рискует обернуться пожаром в доме. По его словам, во время сна человек может случайно лечь на телефон и повредить его своим весом, что чревато воспламенением техники.