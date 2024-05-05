Проверку после травмирования детей на аттракционе проведут в Ейске

«Организовано проведение проверки в связи с <…> происшествием при эксплуатации аттракциона „Лавица“ в парке культуры и отдыха имени Поддубного в городе Ейске», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

По итогам расследования прокуратура даст оценку действий владельца аттракциона, а также ответственных городских организаций, контролирующих работу устройств для развлечения отдыхающих.

Ранее стало известно, в результате катания на неисправном аттракционе трое детей получили травмы. У них ушибы и царапины на руках и ногах, а у одной из пострадавших перелом грудной клетки и трудности с дыханием.