Проверку ИК-11 в Нижегородской области назначили после смерти экс-полковника СКР
В городе Бор Нижегородской области начали проверку исправительной колонии № 11. Причиной этому стала смерть бывшего полковника СК РФ Михаила Максименко, который отбывал наказание по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСИН.
«Проверку проводят сотрудники центрального аппарата службы, также в ней участвуют следователи СК», - указал источник.
Кроме того, к мероприятию подключились сотрудники прокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний.
Минувшей ночью тело Максименко обнаружили в помещении психиатрической больницы, где он проходил лечение после попытки свести счеты с жизнью.
Максименко арестовали в июле 2016 года по подозрению в получении денег за освобождение авторитета Шакро Молодого - Андрея Кочуйкова.