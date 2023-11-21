Проверку ИК-11 в Нижегородской области назначили после смерти экс-полковника СКР

Студент из Ливана на электросамокате сбил женщину в Москве

В Москве студент из Ливана разогнался на электросамокате и сбил женщину, сломав ей ногу. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, авария произошла вечером 22 сентября неподалеку от Российского университета дружбы народов. Не справившийся с управлением студент на большой скорости въехал в прохожую. Женщина получила перелом большеберцовой кости со смещением.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему грозит штраф, ограничение свободы или арест.

В сентябре электросамокатчики в Москве сбили 21 ребенка. В связи с многочисленными авариями с этим видом транспорта Минюст одобрил введение штрафов для пьяных пользователей средств индивидуальной мобильности. В проект также могут внести санкции за превышение допустимой скорости и езду вдвоем. Сумма штрафов составит от пяти до 30 тысяч.