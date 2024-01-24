Против выбросившей кота Твикса проводницы возбудили уголовное дело
Фигурантом уголовного дела стала проводница, выбросившая на мороз кота Твикса. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», - сообщил источник.
Днем ранее замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что сотрудницу отстранили от работы. Компания проводит расследование произошедшего.
После гибели Твикса в РЖД заявили, что пересмотрят правила перевозки животных. Колесников заявил, что перевозчик персонифицирует животных, чтобы понимать, кто находится в поезде. Информация о животном в вагоне должна будет отображаться в мобильном устройстве проводника.
Случаем с Твиксом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. Кота перевозили по всем правилам, на него купили билет в вагон, где разрешен провоз животных.