Против удерживавшего в автобусе девушку с ОВЗ водителя из Саратова возбудили дело

В ведомстве уточнили, что 19 марта в Ленинском районе города водитель не выпускал из автобуса инвалида, требуя оплатить проезд. При этом девушка уже оплатила билет транспортной картой и показала льготный документ.

В итоге несовершеннолетней пришлось еще раз оплатить проезд.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела проконтролирует исполняющий обязанности главы следственного управления Дмитрий Костин.

Ранее в Дмитрове отправили в изолятор мужчину, который 8 марта избил глухонемую женщину-таксиста. Он признал вину и попросил назначить наказание в виде домашнего ареста, но суд решил арестовать его до 11 мая.