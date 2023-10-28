Против тренера возбудили дело за совращение девятиклассницы из Владивостока

По информации источника канала, следователи выяснили, что в июле 2022 года школьница, которой на тот момент было всего 14 лет, вместе с наставником поехала на соревнования в Челябинскую область. На протяжении 10 дней они проживали в одной гостинице «Визитъ».

«В этой гостинице пожилой тренер приставал к ней и вытворял всякие пошлости. Рассказать об этом матери девочка решилась только сейчас», - указали в публикации.

Правоохранители задержали мужчину, после чего тот признал свою вину. Позже против тренера возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Источник Shot уточнил, что пожилой наставник давно работает с детьми. В последние годы он занимался тренировкой воспитанников одной из спортивных школ. Однако в 2010 году оказался в центре скандала с ребенком. Будучи учителем физкультуры, он обматерил и выгнал с урока первоклассника. Отец ребенка избил тренера после произошедшего.

Ранее ситуация с совращением несовершеннолетней произошла в Пятигорске. Работавший в восстановительном центре 31-летний тренер приставал к семилетней девочке во время занятий. Мать потерпевшей обратилась в полицию.