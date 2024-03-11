Против издевавшегося над пенсионеркой пермского парикмахера заведут уголовное дело

Следователи начали проверку после появления в Сети видео из парикмахерской в Пермском крае, которое получило широкий резонанс.

На нем парикмахер «наказывает» пенсионерку издевательствами и угрозами за то, что та забыла дома кошелек и не смогла оплатить стрижку.

Поручение возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о его обстоятельствах дано руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину.

По словам подстригшей женщину парикмахера, пенсионерка попросила обслужить ее подешевле , а после окончания процедуры отказалась платить. Сотрудница салона признала, что заставила клиентку подмести пол, и сняла это процесс на телефон. После чего отправила видео коллегам. Спустя полгода одна из них из чувства мести выложила его в Сеть.