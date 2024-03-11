11 марта 2024, 03:10

Против издевавшегося над пенсионеркой пермского парикмахера заведут уголовное дело

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело после появления видео из пермской парикмахерской, на котором запечатлены издевательства над пенсионеркой. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Следователи начали проверку после появления в Сети видео из парикмахерской в Пермском крае, которое получило широкий резонанс.

На нем парикмахер «наказывает» пенсионерку издевательствами и угрозами за то, что та забыла дома кошелек и не смогла оплатить стрижку.

Поручение возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о его обстоятельствах дано руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину.

По словам подстригшей женщину парикмахера, пенсионерка попросила обслужить ее подешевле , а после окончания процедуры отказалась платить. Сотрудница салона признала, что заставила клиентку подмести пол, и сняла это процесс на телефон. После чего отправила видео коллегам. Спустя полгода одна из них из чувства мести выложила его в Сеть.

Уголовное дело Пермь Женщины Россия Следственный комитет России
11 марта 2024, 00:46
Неизвестные разложили ЛГБТ-флаги на кладбище в Ростове-на-Дону
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники полиции Ростова-на-Дону проводят проверку и устанавливают личности неизвестных, разместивших флаги ЛГБТ* на территории Северного кладбища в Ворошиловском районе города. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областную пресс-служба ГУМВД России.

Расследовать преступление поручили сотрудникам Отдела полиции № 1 горожского Управления МВД России. Они проводят проверку по данному факту и устанавливают лица, причастных к правонарушению.

Полицейские и мэрия Воронежа начали проверку в отеле «Азимут» на ЛГБТ*-пропаганду. Гости отеля увидели в лобби-баре двух девушек, совершающих романтические действия друг с другом. На мероприятии могли присутствовать несовершеннолетние, поэтому посетители вызвали полицейских.

* Запрещенное в России экстремистское движение

Преступления ЛГБТ Россия Полиция
11 марта 2024, 00:37
Новые подробности появились в деле о находке ящика с гранатами в московской квартире
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В деле об обнаружении боеприпасов в столичной квартире появились новые данные. Как сообщил источник «360», инженерно-саперная группа нашла в ящике восемь сигнальных патронов, одну боевую гранату, один ВОГ и патроны разных калибров.

Собеседник отметил, что эвакуацию жителей дома не проводят.

Как сообщил Telegram-канал РЕН ТВ , находка могла принадлежать работнику правоохранительных органов, который год назад умер. Коробку со снарядами нашла его дочь, она приехала в квартиру забрать вещи.

Ранее в квартире пятиэтажки в на западе Москвы нашли боеприпасы. На место ЧП оперативно прибыли полицейские, они вызвали саперов. Жильцов квартиры, в которой обнаружили снаряды, вывели на нижний этаж.

Оружие Москва
10 марта 2024, 22:30
Десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в московском автосалоне
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Мальчика ударило током в московском автоцентре, ребенку парализовало руку. Подросток хотел зарядить телефон устройством для клиентов, сообщил Telegram-канал Shot.

Москвичка с сыном приехали в дилерский центр 8 марта, женщина решила провести техобслуживание автомобиля. Они намеревались подождать окончания работ в зоне ожидания. Мальчик решил зарядить свой телефон устройством для клиентов, которое торчало в розетке.

Когда ребенок дотронулся до зарядки, произошел хлопок - мальчика сильно ударило током. Его доставили в больницу. Врачи поставили диагноз - электротравма и ожог кисти. У ребенка не работает левая рука.

В конце февраля смартфон стал причиной гибели 17-летнего юноши в Подмосковье. Тело подростка нашли с ожогом от плеча до уха, в его руке был расплавленный телефон.

Дети Врачи Смартфоны
10 марта 2024, 21:35
В Москве водитель сбил двух подростков
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На бульваре Адмирала Ушакова в Москве 66-летний автомобилист сбил двух подростков, переходивших дорогу. Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры столицы.

«Водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть. 16-летним девочкам потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу», - уточнили в ведомстве.

В сообщении отметили, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

Ранее в Челябинске водитель иномарки столкнулся с автомобилем ВАЗ , после чего врезался в остановку, на которой находились пешеходы. В итоге пострадали мать с шестилетней дочерью, их отправили в медучреждение. Как отметили журналисты, ДТП случилось по вине шофера легковушки.

ДТП Дороги Водители Москва

Новости по теме