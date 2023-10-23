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По информации авторов статьи, митингующие вышли на акцию в поддержку жителей Газы у здания на Большой Ордынке.

Они принесли с собой плакаты с фотографиями погибших и разрушений. Помимо этого, на транспарантах были написаны лозунги «Палестина, мы скорбим».

Протестующих задержала полиция и увезла в отделение. Против них правоохранители составили протоколы по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».

Ранее стало известно, что минимум два россиянина оказались в заложниках в секторе Газа. У них также есть гражданство Израиля. Они числятся в списке пленников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.