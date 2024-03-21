«Просят о помощи». Жильцы не смогли выбраться из горящей многоэтажки в Москве
Крупный пожар вспыхнул в одной из квартир дома № 156 на Ленинском проспекте в Москве. Об этом «360» сообщил источник.
«На 12 этаже люди просят о помощи», - рассказал собеседник.
Пожар, предположительно, начался на балконе 10 этажа. По словам очевидца происшествия, пламя перекинулось на квартиру. Точные причины случившегося пока что неизвестны.
«Пожарные приехали минут пять назад», - рассказал другой свидетель пожара.
Спасатели присвоили пожару первый ранг. Согласно последним данным, им удалось вскрыть двери квартиры и эвакуировать с 12 этажа двух детей и одного взрослого.
Ранее на северо-востоке Москвы загорелась новостройка. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.