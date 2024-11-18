18 ноября 2024, 22:04

«Просто в шоке». Знакомая рассказала об убитой мастифом в Мытищах домработнице

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В городском округе Мытищи в частном доме умерла 49-летняя домработница. Ее загрызла собака хозяина, пока тот находился в отъезде. Знакомая покойной сообщила 360.ru, что в Таджикистане у женщины остались дети.

Общительная и неконфликтная «Я просто в шоке. У нее есть дети, но точно не могу сказать, сколько - двое или трое. Насчет супруга не могу сказать. Дети у нее, по-моему, на родине», - сказала она.

Женщины близко общались около восьми лет назад, а затем узнавали о жизни друг друга из соцсетей. Собеседница 360.ru назвала знакомую очень отзывчивой, доброй и общительной. По ее словам, женщина никогда не хамила и умела решать конфликты.

«Хороший человек, по жизни она была очень хорошим человеком. Конфликтов у нее никогда ни с кем не было. Если что-то там кто-то, она как-то всегда от этого мирно-тихо отходила. Вполне адекватная женщина», - рассказала женщина.

Собака знала погибшую Так же отозвался о домработнице и сосед владельца мастифа. По его словам, собака появилась в семье недавно и должна была привыкнуть к сотруднице. Его, как и других жителей села Марфино, удивило, что животное набросилось на женщину.

«Она то с детьми, то по дому там у них занималась. Постоянно проживала, замечательный человек. Мимо проходил, постоянно здоровалась. Она давно здесь находится, собака должна была знать ее», - отметил он.

Собеседник 360.ru подтвердил, что собака набросилась на пришедших в дом людей, и правоохранителям пришлось ее пристрелить. После случившегося хозяин вернулся из-за границы.

«Замечательный человек. Они недавно завели собаку, вот она была. Они уехали за границу, насколько мне известно, из новостей услышал. Она молодая, у них порода такая большая», - сообщил мужчина.

Уголовное дело Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

Следком Подмосковья сообщил, что женщина погибла 16 ноября. По предварительной версии, мастиф набросился на нее и нанес смертельные травмы. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизу и запланировали другие следственные действия.

Тело искусанной женщины, по информации из пабликов, обнаружил сосед через окно. Дом и собака принадлежали генеральному директору асфальтобетонного завода.

Уголовное дело Мытищи Собаки Животные
18 ноября 2024, 19:02
Агрессивный водитель такси в Краснодаре пригрозил клиентам расправой
РИА «Новости»
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Водитель «Яндекс.Такси» в Краснодаре стал героем местных пабликов, когда попал на видео после угроз расправиться с клиентами. Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Конфликт произошел из-за того, что пассажиры попросили таксиста подъехать к ним - машина остановилась на другой стороне улицы. Но водитель отказался.

В итоге клиенты сами подошли к машине и уже в поездке сделали ему замечание, поскольку точка, куда просили подъехать, была по дороге. Однако таксисту это не понравилось, он резко остановился и начал угрожать расправой.

Мужчина потребовал у них номер телефона и пообещал, что пассажиры уже «спокойно по городу не походят». Пострадавшие пожаловались в службу поддержки «Яндекса», одно перевозчик никаких мер после случившегося не предпринял.

Ранее таксист в Солнечногорском городском округе выбросил раненого участника СВО из машины , оставив его лежать на земле.

Краснодар Такси Водители
18 ноября 2024, 15:56
Норовирус 2 типа выявили у заболевших детей в московской школе
РИА «Новости»
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Врачи выявили РНК норовируса 2 типа у заболевших детей в столичной школе № 1512. Об этом 360.ru сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью департамента образования и науки Москвы.

Директор школы Елена Дегтярева отметила, что Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в учебном заведении после нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов.

Специалисты взяли для тестов воду из всех кулеров, суточную норму питания, смывы поверхностей и анализы у сотрудников школы и работников пищеблока, контактирующих с детьми. ПЦР-тест воды из кулеров на определение возбудителя заболевания дал отрицательный результат. На время карантина в школе организовали дистанционное обучение.

Telegram-канал Mash сообщал, что около 50 детей отравились в московской школе № 1512 , предположительно, водой из кулера. Родители написали заявление в прокуратуру.

Дети Школы Болезни Роспотребнадзор
18 ноября 2024, 14:32
Охрана бара в Москве избила бойца смешанных единоборств
РИА «Новости»
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Охрана бара «Мумий Тролль» в Москве избила бойца смешанных единоборств Кирилла Фоменкова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Фоменков накануне вечером отдыхал в баре. Около четырех часов ночи у него возник конфликт с охранниками. Силы оказались неравны, хотя боец - мастер спорта по панкратиону и кандидат в мастера по рукопашному бою. У спортсмена диагностировали сотрясение мозга, параорбитальную гематому и кровоподтеки.

Бар «Мумий Тролль» создали при участии лидера одноименной музыкальной группы Ильи Лагутенко.

В конце июля в Феодосии избили чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали. Он заступился за подростка, на которого напали толпой, и едва не лишился глаза. Всех участников драки удалось оперативно задержать.

Драки Москва
18 ноября 2024, 13:06
При пожаре в больнице Екатеринбурга пострадали два рабочих
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В Екатеринбурге при пожаре в больнице № 3 пострадали два сотрудника организации, которые ремонтировали крышу. Одного из них госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В результате возгорания пострадали два сотрудника подрядной организации. <…> Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован», - уточнили в министерстве.

Пламя, охватившее кровлю поликлиники при Центральной ГКБ, локализовали на 300 \"квадратах\", открытое горение потушили.

По данным свердловской прокуратуры , пострадал один рабочий, который участвовал в ремонте крыши. Надзорное ведомство организовало проверку.

Очевидцы рассказал 360.ru о хлопках в горящей больнице. Они предположили, что подобные звуки стали следствием лопнувших от жара окон.

Пожары Больницы Минздрав Поликлиники Екатеринбург

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