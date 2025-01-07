Просто не знал. Петербургский таксист десять лет водил машину без прав

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Согласно материалам дела, дорожная полиция остановила правонарушителя 5 января 2024 года неподалеку от дома № 15/2 на Косой линии. Сорокалетний мужчина управлял такси Cherry Tiggo 7 pro.

После проверки правоохранители выяснили, что суд в Челябинске лишил водителя прав еще в 2015 году.

Позднее, в петербургском мировом суде мужчина признал нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ, и заявил, что не знал о решении челябинского мирового судьи, лишившего его прав.

В ходе судебного заседания нарушитель не высказал претензий к действиям сотрудников ГИБДД. Фигуранту дела назначили 10 суток ареста.

Ранее питерский таксист шокировал профессиональную мотогонщицу ездой по встречке.