07 января 2025, 02:46

Просто не знал. Петербургский таксист десять лет водил машину без прав

Unsplash
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Полиция задержала петербургского таксиста, который ездил без прав в течение 10 лет. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Согласно материалам дела, дорожная полиция остановила правонарушителя 5 января 2024 года неподалеку от дома № 15/2 на Косой линии. Сорокалетний мужчина управлял такси Cherry Tiggo 7 pro.

После проверки правоохранители выяснили, что суд в Челябинске лишил водителя прав еще в 2015 году.

Позднее, в петербургском мировом суде мужчина признал нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ, и заявил, что не знал о решении челябинского мирового судьи, лишившего его прав.

В ходе судебного заседания нарушитель не высказал претензий к действиям сотрудников ГИБДД. Фигуранту дела назначили 10 суток ареста.

Ранее питерский таксист шокировал профессиональную мотогонщицу ездой по встречке.

Санкт-Петербург Суд ГИБДД Машины Водители Полиция
07 января 2025, 01:25
Спасатели эвакуировали жильцов дома в Петрозаводске, где взорвался газ
Пресс-служба МЧС
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В одной из квартир пятиэтажки в Петрозаводске взорвался газ. Спасатели начали эвакуацию жильцов дома, сообщил в своем официальном Telegram-канале глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Как уточнил чиновник, эвакуация началась из дома № 19 на улице Луначарского. К настоящему моменту известно о четверых пострадавших.

Двоих из них спасатели достали из-под завалов. Молодой человек получил серьезные ожоги. Женщина - множественные порезы лопнувшим от взрыва стеклом. Обоих пострадавших уже госпитализировали.

Парфенчиков поручил оперативно развернуть пункт временного размещения для жильцов дома. Работу оперативных служб на месте координирует премьер-министр карельского правительства Александра Чепика.

На месте происшествия работают 44 человека, группировка усилена девятью единицами техники. Предварительно, несущие конструкции дома не повреждены. Ранее сообщалось, что у места происшествия дежурят три бригады скорой помощи.

Спасатели Газ Взрывы Эвакуации Республика Карелия
07 января 2025, 00:59
Туристы на снегоходах провалились под лед в Карелии
пресс-служба СУ СК России по Республике Карелия
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Снегоходы с людьми провалились под лед озера Кончезера в Карелии. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на местные экстренные службы.

Информация о происшествии поступила в региональный главк МЧС. К озеру прибыла оперативная группа из 11 специалистов ведомства, укомплектованная тремя единицами спасательной техники.

На месте специалисты выяснили, что всего в ледяной воде, неподалеку от туристической базы, оказались 11 человек, в том числе и трое детей. Им всем удалось выбраться на берег самостоятельно, сотрудники МЧС оказали отдыхающим необходимую помощь.

Происшествием на озере уже заинтересовалось следственное управление СК России по республике Карелия. Пресс-служба этого ведомства в официальном Telegram-канале сообщила о начале процессуальной проверки по факту происшествия. Процессуальное решение надзорное ведомство примет по ее результатам.

При этом в прокуратуре заявили, что под лед провалились не шесть, а четыре снегохода. Предварительно, машины попали в полынью на озере.

Ранее в Карелии утонул связанный с ЧВК «Вагнер» офицер.

Россия Республика Карелия
06 января 2025, 23:39
Взрыв газа произошел в пятиэтажке Петрозаводска
РИА «Новости»
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Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске. По информации ГУМЧС по Карелии, пострадали три человека, об этом написало РИА «Новости».

«Хлопок газовоздушной смеси произошел, по предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Три человека пострадали», - сообщил собеседник агентства.

Взрыв произошел в доме на улице Луначарского. По информации очевидцев, пострадавших выносили из дома на носилках.

В МЧС сообщили, что несущие конструкции здания не разрушены.

На месте происшествия работают три бригады скорой помощи, сообщил в своем Telegram-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Скорая помощь Газ Минздрав Взрывы Квартиры
06 января 2025, 21:59
Поезд сбил человека в районе Дорогомилова в Москве
РИА «Новости»
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В Москве в районе Дорогомилова поезд сбил человека. Об этом сообщил источник 360.ru.

По информации собеседника издания, ЧП произошло на сортировочной станции Киевская. Пострадавший не подавал признаков жизни.

Официальной информации пока не поступало.

Поезда Москва

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