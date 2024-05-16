«Просто дырку залатали». Появилось фото с места обрушения потолка школы в Каспийске

Он рассказал, что от потолка отвалился небольшой кусок штукатурки. По его словам, раньше подобные случаи в этом учебном заведении уже происходили.

«Это не в первый раз. Такое уже было. С этим ничего не сделали. Просто дырку залатали», - указал источник.

Собеседник 360.ru добавил, что кусок потолка упал на голову двух учеников. Одного учащегося отвели в медпункт. У школьника из-за случившегося на голове образовалась «шишка».