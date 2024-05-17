«Просила не выдавать родне». Полицейские отпустили прятавшуюся от семьи юную чеченку

Правоохранители поймали подозреваемого в убийстве, совершенном в центре Москвы. Об этом рассказали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Задержан уроженец Архангельской области 1976 года рождения, подозреваемый в убийстве. Расследование уголовного дела, а также привлечение фигуранта к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», - сказано в публикации.

В скором времени суд вместе с прокурором рассмотрят вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в прокуратуре Москвы рассказали об обнаружении тела мужчины с ножевым ранением шеи. Труп находился рядом с жилым домом на улице Николоямская.

Ранее полицейские задержали в Новой Москве мужчину, подозреваемого в поджоге знакомого. Потерпевший умер от полученных ожогов. Происшествие случилось в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака.