27 декабря 2024, 10:02

«Прощать нельзя». Медведев ответил на отказ норвежского судна принять российских моряков

Соцсети
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Отказ норвежского судна принять на борт российских моряков с тонущего Ursa Major «прощать нельзя». Такое заявление в своем Telegram-канале сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Нужны еще какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!» - возмутился политик.

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 без объяснения причин отказалось принять на борт экипаж Ursa Major, сообщила ранее «Оборонлогистика».

При подходе спасательной шлюпки к кораблю норвежцы, среди которых были русскоговорящие, сослались на некий запрет в ответ на просьбу о помощи. Такое поведение является грубым нарушением 10-й статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Крушение Ursa Major произошло в Средиземном море 24 декабря. Причиной случившегося назвали теракт - по правому борту произошло три взрыва.

Дмитрий Медведев Корабли Норвегия Крушение российского сухогруза Ursa Major
27 декабря 2024, 10:39
Экипаж Ursa Major спасли моряки с испанского судна Salvamar Drago
Соцсети
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Экипаж тонущего в Средиземном море российского судна Ursa Major спасли моряки с испанского корабля Salvamar Drago. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика».

Сухогруз тонул в водах между Испанией и Алжиром, к месту крушения подошли два испанских судна. Корабль Salvamar Drago приблизился к шлюпке с эвакуировавшимися моряками и забрал их на борт.

«Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку», - отметили в пресс-службе.

Спасенных членов экипажа поместили в городскую больницу. В «Оборонлогистике» уточнили, что рядом с местом ЧП был и корабль Oslo Carrier 3 с норвежским флагом, но он отказался принимать моряков на борт, когда к нему подошла шлюпка.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал «не прощать» Норвегию за отказ принять на борт российских моряков. Когда к норвежскому кораблю подошла шлюпка, моряки сослались на некий запрет и не стали спасать экипаж.

Испания Крушение российского сухогруза Ursa Major
27 декабря 2024, 10:05
Росавиация опровергла сообщения об ограничении работы аэропорта Самары
Unsplash
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Аэропорт Самары работает в штатном режиме, никаких ограничений на его работу не вводили. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он опроверг появившуюся информацию о временном прекращении приема и отправки авиарейсов в Самаре.

«Ряд медиа распространяют некорректную информацию о якобы введенных ограничениях на работу этой воздушной гавани», - подчеркнул Кореняко.

Он призвал доверять официальным источникам информации.

Ранее ограничения вводили в аэропортах Сочи, Казани, Астрахани и Волгограда. В Екатеринбурге из-за угрозы атаки беспилотников задержались несколько рейсов. Службы аэропортов приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В ночь на 27 декабря российские военные сбили 13 дронов над регионами. Беспилотники засекли в Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Астраханской областях.

Авиация Самолеты
27 декабря 2024, 09:22
Замминистра дорожного хозяйства российского региона арестовали
РИА «Новости»
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Тракторозаводский районный суд Челябинска заключил под стражу до 25 февраля первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 февраля 2025 года», - сказала собеседница агентства.

Харченко обвиняют в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, что привело к серьезным последствиям, добавила она.

В минувший вторник стало известно, что в кабинете и по месту жительства Харченко прошли обыски. По информации, полученной от источника РИА «Новости», чиновник может быть связан с делом директора ООО «УралДорСтрой» Нвера Колозяна, которого обвиняют в даче взятки главному специалисту ОГКУ «Челябинскавтодор» в размере более восьми миллионов рублей.

Взятку дали за беспрепятственное подписание актов выполненных дорожных работ по государственным контрактам и их ускоренную оплату. В начале декабря в суд направили уголовные дела о даче и получении взятки, а также об отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Ранее получение взятки в размере 82 миллионов рублей вменили заместителю председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгению Никонову и другим фигурантам уголовного дела.

Уголовное дело Суд Чиновники
27 декабря 2024, 08:25
Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице скончался в СИЗО
РИА «Новости»
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В московском следственном изоляторе нашли мертвым фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО № 1 „Матросская тишина“ был обнаружен мертвым Виктор Шеянов», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на теле погибшего не было обнаружено никаких повреждений.

Шеянов - один из восьми обвиняемых по делу о пытках в саратовской тюремной больнице.

Осенью 2021 года ситуация в колониях привлекла внимание общественности после того, как на YouTube опубликовали видео, на котором, как утверждалось, засняты случаи сексуального насилия и пыток над осужденными в Саратовской области.

В результате скандала Следственный комитет инициировал несколько уголовных разбирательств. Должностей лишились руководитель отдела безопасности в областной туберкулезной больнице, начальник регионального управления ФСИН и другие должностные лица.

В августе прошлого года сотрудников иркутского СИЗО осудили за пытки над заключенными. Они получили от четырех до пяти лет лишения свободы. Виновных также лишили права занимать должности на государственной службе на срок полтора года.

Больницы СИЗО

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