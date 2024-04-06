Прорыв второй насыпной дамбы произошел в Орске
В Орске произошел порыв второй насыпной дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Ведомство наращивает силы и средства в районах возможного затопления. Эвакуация людей продолжается.
Ведомство наращивает силы и средства в районах возможного затопления. Эвакуация людей продолжается.
«Феросплавную-1» ввели в работу в субботу в 18:09.
«На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт „Ферросплавная-1“, - подчеркнули в сообщении.
Электроэнергией в настоящий момент помимо «Феросплавной-1» атомную станцию обеспечивает линия 750 киловольт «Днепровская».
Высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт «Феросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции отключилась 4 апреля. Из-за этого остановили все блоки станции. Радиационный фон находился в норме.
По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в условиях конфликта подобные события «еще раз подчеркивают очень реальные опасности , грозящие этому крупнейшему объекту».
Ранее критическая инфраструктура ЗАЭС попала под обстрел украинских боевиков.
«По последним данным, поток заявок прекратился, примерно как около получаса их не поступает», - отметил он.
Ситников пояснил, что в министерстве знают об оставшихся в зоне подтопления людях. По его словам, спасатели объясняли жителям, насколько опасно оставаться в своих домах, но тщетно. Люди все равно не хотят уезжать.
Глава МЧС добавил, что ближе к ночи специалисты ожидают поступления новых обращений об эвакуации.
«Потому что нет ни электричества, ни газа, ни света», - уточнил он.
Ранее спасатели вывезли из затопленных районов Орска свыше 1,1 тысячи человек, включая более 300 детей. Пункты временного размещения приняли 283 пострадавших.
«Ошибаться не стыдно, стыдно не признавать ошибки и не извиняться», - написала она.
Цветкова обвинили в нескольких жестоких убийствах, совершенных в Москве и Подмосковье в 2002 году. Мужчина провел почти год в следственном изоляторе, но после его отпустили в связи с недоказанностью.
Исследователя задержали в аэропорту Домодедово из-за сходства с фотороботом преступника. Мужчину заключили под стражу, хотя его коллеги подтвердили, что во время совершения преступления тот был в экспедиции в Костромской и Вологодской областях.
В декабре 2023 года Цветкова освободили в зале суда. Обвиняемому назначили иную меру пресечения - запрет на выполнение определенных действий
Дебошир выбил стекла и сломал плазменную панель. На записи видно, как мужчина, забравшись на стойку у кассы, всеми силами пытается оторвать прикрученный к потолку экран и гневно пинает все, что стоит перед ним.
Причины, по которым злоумышленник устроил погром, пока неизвестны. Как сообщил источник «360», мужчина угрожал всех убить.
Сотрудники заведения вызвали полицию. Неугомонный посетитель оказывал сопротивление правоохранителям. Задержать мужчину помогли прохожие. Злоумышленника уже увезли в отделение полиции.
Ранее росгвардейцы задержали пьяного мужчину после погрома в ресторане Орехово-Зуева. Посетитель приставал к другим гостям ресторана и нецензурно ругался.