Прорыв горячей воды произошел в многоэтажке в Новой Москве

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По его информации, в жилом доме сработала пожарная сигнализация. В момент аварии хозяева не находились в квартире, они покинули ее до происшествия.

На место ЧП экстренно прибыли специальные службы для оказания помощи, управляющая компания и сантехник.

Для устранения потопа перекрыли воду в стояке подвала. Кроме того, приехали специалисты аварийной бригады водоканала для устранения последствий.

В результате прорыва пострадал один мужчина. Однако он отказался от госпитализации.

Ранее стало известно, что более 30 метров теплосети заменят после утечки на улице Чкалова в Старых Химках.