Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю девочку нашли в Подмосковье

В Нижнем Тагиле на лыжной базе СК «Уралец» мужчина на снегоходе въехал в толпу отдыхающих и сбил трех человек, в том числе четырехлетнего ребенка. Очевидцы рассказали сайту E1.ru, как произошла авария.

В Нижнем Тагиле на лыжной базе СК «Уралец» мужчина на снегоходе въехал в толпу отдыхающих и сбил трех человек, в том числе четырехлетнего ребенка. Очевидцы рассказали сайту E1.ru , как произошла авария.

«В какой-то момент он, стоя на месте у полевой кухни, неожиданно резко нажал на газ! Сначала он наехал на маленькую девочку со снегокатом, затем влетел в толпу, снес стойку с мангалом, сломав ее», - сказал один из уральцев.

По его словам, девочка не получила серьезных травм, но сильно испугалась. Другой очевидец заявил, что кроме ребенка под снегокат попали две женщины. К месту происшествия вызвали скорую помощь. Одну из пострадавших отпустили после осмотра, другую унесли на носилках с подозрением на перелом шейки бедра.

По версии третьего участника гуляний, мужчина перепутал педали газа и тормоза.

ГИБДД Свердловской области сообщила, что причиной аварии стали неисправность снегохода - заклинила ручка газа - и небезопасная скорость. По версии инспекции, мужчина 1961 года рождения потерял управление и сбил женщину 1998 года рождения. Она получила травму ноги, но отказалась от госпитализации. Началась проверка.

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