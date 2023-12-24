Пропавшую в Нижнем Новгороде 14-летнюю девочку нашли живой

«Найдена, жива! Всем спасибо за оперативное реагирование и распространение информации», - написали в группе ПСГ.

Школьница пропала 23 декабря. Она вышла из дома в Приокском районе, но обратно не вернулась и перестала выходить на связь.

В ориентировке ПСГ «Рысь» указали, что девочка была в черном пуховике. При ней были большие пакеты и рюкзак серого цвета. Из особых примет указали большую родинку около виска под волосами. Подростка искали более суток.

Ранее новосибирские волонтеры нашли 11-летнего мальчика , пропавшего 21 декабря по дороге в школу.

До этого волонтеры «Лизы Алерт» двое суток искали 13-летнего мальчика в Тюмени. Подросток не первый раз пропадал.