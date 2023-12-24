Пропавшую в Нижнем Новгороде 14-летнюю девочку нашли живой
Пропавшую в Нижнем Новгороде 14-летнюю девочку нашли живой. Об этом сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь».
«Найдена, жива! Всем спасибо за оперативное реагирование и распространение информации», - написали в группе ПСГ.
Школьница пропала 23 декабря. Она вышла из дома в Приокском районе, но обратно не вернулась и перестала выходить на связь.
В ориентировке ПСГ «Рысь» указали, что девочка была в черном пуховике. При ней были большие пакеты и рюкзак серого цвета. Из особых примет указали большую родинку около виска под волосами. Подростка искали более суток.
Ранее новосибирские волонтеры нашли 11-летнего мальчика , пропавшего 21 декабря по дороге в школу.
До этого волонтеры «Лизы Алерт» двое суток искали 13-летнего мальчика в Тюмени. Подросток не первый раз пропадал.