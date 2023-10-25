Пропавшую в Краснодаре школьницу нашли живой

«Девочка нашлась. Она была обнаружена на улице Валерия Гассия. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», - уточнили в сообщении.

По данным ведомства, ребенка увидели школьные педагоги, которые привели ее в полицию. Девочка пока не рассказала, где она провела сутки с момента пропажи.

Накануне двухлетнего мальчика, который пропал во время прогулки в Краснодаре, нашли в компании чужой для него женщины. Правоохранители начали проверку. О пропаже в Краснодаре двухлетнего ребенка сообщал поисковый отряд «Лиза Алерт».

Ранее в Екатеринбурге искали 14-летнюю школьницу , которая пропала в Октябрьском районе. В день пропажи девочка была одета в черную куртку и брюки, а также светлые кроссовки.