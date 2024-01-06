Пропавшую школьницу нашли в Свердловской области

«Девушку нашли, противоправных действий в отношении нее не было», - заявили в местной полиции.

Об исчезновении школьницы стало известно в пятницу, 5 января. Полиция сообщала, что одним из главных признаков являлись яркие розовые волосы, девушка вышла из дома около 15:00 и не вернулась.

Во вторник, 2 января, на козырьке подъезда жилого комплекса «Олимпия» в Тюмени обнаружили тело 25-летней девушки , которая пропала еще 29 декабря. Областной Следственный комитет по факту смерти назначил серию медицинских экспертиз и начал процессуальную проверку. По предварительной информации, труп пролежал на открытом воздухе несколько дней подряд.