Пропавшую школьницу нашли на помойке со следами уколов в Москве
Пропавшую семиклассницу из Подмосковья нашли на помойке в Москве без сознания и со следами уколов на животе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, в воскресенье вечером 14-летняя девочка-подросток ушла из дома в Люберцах и перестала отвечать на звонки. Родители начали поиски пропавшей дочери.
Утром в понедельник школьницу обнаружил дворник возле мусорных баков в Некрасовке. Девочка была без сознания. Дворник вызвал полицию и скорую, ребенка госпитализировали. В больнице установили личность девочки и сообщили ее родителям.
Кроме того, врачи обнаружили на животе школьницы следы от уколов. Врачи и полицейские выясняют, кто и что ей вколол.
Знакомые семьи сообщили, что в последнее время девочка связалась с «плохой компанией» и начала уходить из дома.
В феврале пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу спустя неделю поисков обнаружили в Подмосковье.