Пропавшую школьницу нашли на помойке со следами уколов в Москве

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По данным канала, в воскресенье вечером 14-летняя девочка-подросток ушла из дома в Люберцах и перестала отвечать на звонки. Родители начали поиски пропавшей дочери.

Утром в понедельник школьницу обнаружил дворник возле мусорных баков в Некрасовке. Девочка была без сознания. Дворник вызвал полицию и скорую, ребенка госпитализировали. В больнице установили личность девочки и сообщили ее родителям.

Кроме того, врачи обнаружили на животе школьницы следы от уколов. Врачи и полицейские выясняют, кто и что ей вколол.

Знакомые семьи сообщили, что в последнее время девочка связалась с «плохой компанией» и начала уходить из дома.

В феврале пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу спустя неделю поисков обнаружили в Подмосковье.