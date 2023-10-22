Пропавшую после встречи с медведем женщину нашли мертвой в Ленобласти
Жительницу деревни Любочажье в Ленинградской области, которая пропала после встречи с медведем, нашли мертвой. Об этом сообщило издание 47news со ссылкой на родственников погибшей в соцсетях.
«Мы опоздали. Найдена, мертва», - сказано в сообщении.
Ранее стало известно о пропаже 65-летней женщины. Она ушла в лес за грибами в прошлую субботу. Как сообщили родные погибшей, перед пропажей пенсионерка успела отправить сообщение соседке.
В нем она заявила, что увидела медведя, испугалась и убежала. После этого собирательница грибов заблудилась, а потом перестала выходить на связь. Волонтеры искали женщину четыре дня, но смогли обнаружить только отпечатки обуви.
Ранее в Тюмени пропал 14-летний подросток. По словам матери мальчика, он ушел в лицей 13 октября и не вернулся. Поисками несовершеннолетнего начали заниматься полицейские.