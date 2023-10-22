Пропавшую после встречи с медведем женщину нашли мертвой в Ленобласти

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«Мы опоздали. Найдена, мертва», - сказано в сообщении.

Ранее стало известно о пропаже 65-летней женщины. Она ушла в лес за грибами в прошлую субботу. Как сообщили родные погибшей, перед пропажей пенсионерка успела отправить сообщение соседке.

В нем она заявила, что увидела медведя, испугалась и убежала. После этого собирательница грибов заблудилась, а потом перестала выходить на связь. Волонтеры искали женщину четыре дня, но смогли обнаружить только отпечатки обуви.

Ранее в Тюмени пропал 14-летний подросток. По словам матери мальчика, он ушел в лицей 13 октября и не вернулся. Поисками несовершеннолетнего начали заниматься полицейские.