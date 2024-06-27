Пропавшую после схода поезда в Коми девочку обнаружили в больнице

В больницах после ЧП остались восемь человек, подчеркнули в Минздраве Коми. Ребенок находится в Республиканской детской клинической больнице.

«Все взрослые пациенты находятся в профильных отделениях стационаров региона, ребенок - в отделении реанимации», - уточнили в министерстве.

Три человека, по данным на 10:30, находятся в Истиринской городской больнице, еще двоих перевели в больницу скорой медпомощи в Воркуте, двоих - в республиканскую клиническую больницу в Коми. Еще двое из тех, кого госпитализировали ранее, отказались продолжать лечение в стационаре. Всем пациентам отказывают необходимую медпомощь.

Некоторое время судьба 15-летней девочки после схода поезда с рельсов была неизвестна. Позже СМИ писали, что ее нашли живой , но не приводили подробностей.

Девочка, исчезнувшая после схода вагонов поезда в Коми, находится в реанимации, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава. По информации источника РЕН ТВ , ее обнаружили среди неопознанных в больнице пассажиров.