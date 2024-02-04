Пропавшую после «похищения» в Кирове девушку нашли

В ведомстве сообщили, что публикацию со снятым на камеру наблюдения роликом нашли в интернете. Их внимание привлекли комментарии, в которых говорилось, что девушку на видео похитили.

В ходе проверки правоохранители установили личности всех трех героев ролика. Они пояснили, что между собой они все знакомы давно, а ситуацию у подъезда объяснили небольшим конфликтом. Девушка объяснила полицейским, что противоправных действий в ее отношении никто не совершал Кировское издание ProGorod со ссылкой на соседей девушки по дому сообщало, что сотрудники полиции приходили с опросами в рамках проводимой проверки