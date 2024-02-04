04 февраля 2024, 23:36

Пропавшую после «похищения» в Кирове девушку нашли

РИА «Новости»
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Девушку из дома на улице Широтной в Кирове, которую под руки увели от подъезда двое мужчин, нашли вместе с ее «похитителями». Все трое давно знакомы между собой, попавшее в объектив камеры наблюдения поведение объяснили небольшим конфликтом. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что публикацию со снятым на камеру наблюдения роликом нашли в интернете. Их внимание привлекли комментарии, в которых говорилось, что девушку на видео похитили.

В ходе проверки правоохранители установили личности всех трех героев ролика. Они пояснили, что между собой они все знакомы давно, а ситуацию у подъезда объяснили небольшим конфликтом. Девушка объяснила полицейским, что противоправных действий в ее отношении никто не совершал Кировское издание ProGorod со ссылкой на соседей девушки по дому сообщало, что сотрудники полиции приходили с опросами в рамках проводимой проверки

МВД РФ Видео Россия Полиция
05 февраля 2024, 00:01
Ливень вызвал сход селя на жилой дом в Сочи
РИА «Новости»
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Обрушившиеся на Сочи проливные дожди привели к сходу селя в Центральном районе города. Поток грязи обрушился на восьмиэтажный жилой дом на Клубничной улице и выбил панорамные окна в одной из нижних квартир. Видео от владельца пострадавшей недвижимости опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

Автор видео показал, что уцелевшее в рамах стекло измазано грязью. По словам владельца квартиры, съезжающую к дому почву держали бетонные плиты. Но сильный ливень размыл конструкцию и сформировал сель, который понесся в сторону жилого дома и ударил в панорамное окно. В результате происшествия никто не пострадал.

Пришедший в город-курорт ливень затопил дороги. По словам очевидцев, в районе Тепличной улице образовался фонтан из грязи , через который вынужденно проезжали водители. Кроме того под воду ушла проезжая часть на улице Чебрикова и в Виноградном переулке.

По прогнозу синоптиков, осадки останутся в Сочи до понедельника, 5 февраля, но на смену сильным дождями придет мокрый снег, а ветер усилится до 20-25 метров в секунду.

Сочи Погода
04 февраля 2024, 22:28
Вертолет МИ-8 пропал с радаров в Карелии
РИА «Новости»
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Экипаж вертолета Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии. На его борту находятся три человека, сообщила пресс-служба ведомства.

«Организовали поисково-спасательные работы в районе села Деревянное», - уточнили в сообщении.

Вертолет пропал с радаров во время тренировочного полета над Онежским озером. По данным ведомства, сейчас к месту направились спасатели на судне на воздушной подушке и снегоходах. В готовность также привели самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада.

Ранее самолет Ан-2 с тремя членами экипажа перестал выходить на связь во время полета Певек - Полярный - Певек. Позже его обнаружила поисково-спасательная группа. Пилотам пришлось экстренно посадить кукурузник недалеко от поселка Полярный. Все находившихся на борту люди получили травмы различной степени тяжести.

Вертолеты МЧС РФ
04 февраля 2024, 22:00
Спасенный из утонувшей машины ребенок умер в Махачкале
РИА «Новости»
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Один из двоих детей, пострадавших в результате падения автомобиля в канал в пригороде Махачкалы, скончался в клинической больнице. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Десятилетний мальчик умер. У него несколько раз останавливалось сердце», - уточнили в сообщении.

ЧП произошло в поселке Семендер.

Автомобиль с пассажирами рухнул в канал имени Октябрьской революции. Двоих мальчиков достали из воды и госпитализировали. Их состояние оценивалось как тяжелое.

Заместитель главы Махачкалы Эмилия Раджабова рассказала в своем Telegram-канале, что пострадавшие - воспитанники спортивных школ, которые ехали на соревнования.

По данным Госавтоинспекции республики, 23-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги в канал. В этот момент помимо него в легковушке находились трое школьников.

Дагестан Дети Машины
04 февраля 2024, 21:54
Екатеринбургские полицейские наказали посетителей БДСМ-вечеринки
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Полиция Екатеринбурга в ходе профилактического рейда пришла на эротическую вечеринку в клубе «Фабрика» в центре города. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, это был профилактический рейд, в рамках которого сотрудники полиции проверили документы у 270 граждан и составили 10 протоколов о нарушении ПДД. Среди посетителей вечеринки полицейские обнаружили двух подростков. Теперь против их родителей возбудят административные дела о неисполнении обязанностей.

Еще три человека отказались от медицинского освидетельствования - им выписали штраф за употребление наркотиков или психотропных веществ. В будущем такие рейды планируется проводить регулярно на территории всей Свердловской области, добавили в главке.

В июле 2023 года сотрудники правоохранительных органов и местные активисты разогнали участников БДСМ-фестиваля BDSM Fishing 2023, который планировалось провести в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Организатора мероприятия задержали на 15 суток.

Штрафы Наркотики Екатеринбург Свердловская область Секс Полиция

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