19 июля 2024, 17:01

Пропавшую под Туапсе туристку нашли мертвой через неделю поисков

РИА «Новости»
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В Туапсе нашли погибшей туристку из Санкт-Петербурга, которую унесло в море на сапборде. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Тело 33-летней петербурженки обнаружили на восьмые сутки поисков недалеко от места, где она каталась на сапборде вместе с подругами.

«Рано утром в районе Ольгинки [ее] заметил мужчина. Он катался на сапе. А потом сообщил о находке в экстренные службы», - рассказала подруга погибшей.

Девушка потерялась в море вечером 11 июля. На сапах вместе с приятельницами она вышла около 20:00. Примерно через полчаса поднялся сильный ветер, который начал выбивать надувные лодки из-под туристок.

Одной из подруг погибшей удалось сразу добраться до берега. В воде остались две девушки: их сапборды унесло, поскольку на них не было специальных тросов , которые крепят к доске. К тому же подруги не надели жилеты.

«Сначала в море они были рядом и видели друг друга. Потом их стало относить течением», - вспомнила собеседница издания, добавив, что вторую пропавшую нашли около 23:00, когда уже совсем стемнело.

Поиски жительницы Санкт-Петербурга начали сразу. Утром спасатели осматривали береговую линию с вертолета, а также прочесывали море на катерах, но безуспешно.

Родные петербурженки стали искать ее самостоятельно. В Краснодарский край прилетели муж и отец пропавший.

Тело погибшей перевезут в ее родной город.

Спасатели Санкт-Петербург Краснодарский край
19 июля 2024, 16:13
Пожар в Коктебеле полностью ликвидировали на 40 гектарах
РИА «Новости»
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Крупный природный пожар в Коктебеле ликвидировали. Об этом сообщили 19 июля в МЧС России.

В минувшую среду, 17 июля, спасатели сообщали о ликвидации открытого горения. Сегодня возгорание удалось ликвидировать полностью на площади 40 гектаров.

Тушение пожара осложняли жара и ветер. Для борьбы с огнем подключили авиацию, 16 июля в МЧС сообщали, что на очаги пожара сбрасывали сотни тонн воды. На месте работали около 300 человек.

Условия были тяжелыми в силу особенностей труднодоступной горно-лесной местности. Подвоз воды осуществляли с помощью высокопроходимой техники, отметили в МЧС.

Пожары Лесные пожары Крым
19 июля 2024, 14:40
«Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове
РИА «Новости»
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Переросший в драку конфликт произошел в багажном отделении между пассажирами рейса Бодрум — Москва и бойцом лиги RCC Александром Ларкиным в багажном отделении аэропорта Внуково. Подробности ЧП 360.ru рассказал участник происшествия Александр.

В деле начала разбираться полиция По данным источника 360.ru, кроме сотрясения головного мозга, у одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Также, по информации источника, в драке, кроме Ларкина и водителя гольф-кара, пассажиров избивали еще двое мужчин в черной и зеленой футболках, которые сбежали после прибытия полиции.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не являлся инициатором конфликта.

Он добавил, что все пострадавшие сняли и зафиксировали травмы, а также написали заявление в полицию.

Александр признался, что у него такая ситуация произошла в первый раз: чтобы профессиональный спортсмен в публичном месте напал на людей со спины и начал их избивать.

Он пояснил, что конфликт начался еще в зоне прилета самолетов. Когда группа пассажиров шла к зданию аэропорта. В этот момент водитель гольф-кара, который вез Ларкина в грубой форме потребовал уступить дорогу.

«Они начали нам угрожать, что сейчас „внизу „порешаем, вы не знаете, с кем связались“. Я вообще думал, что они блефуют на самом деле», - заявил собеседник.

Александр уточнил, что три его друга прошли паспортный контроль первыми. Когда он спустился вниз, то увидел, как Ларкин и сопровождавший его водитель разбежались и ударили его попутчиков сзади.

«Наносили удары профессионально. У нас человек в больницу с сотрясением мозга вчера уехал. Я, увидев эту ситуацию, пошел выручать своих друзей», - добавил пассажир.

Собеседник подчеркнул, что сотрудники таможенной службы аэропорта на происшествие никак не реагировали. После на место прибыли сотрудники полиции. По его словам, он сам и трое его друзей получили травмы.

Он добавил, что все пострадавшие сняли и зафиксировали травмы, а также написали заявление в полицию.

Александр признался, что у него такая ситуация произошла в первый раз, чтобы профессиональный спортсмен в публичном месте напал на людей со спины и начал их избивать.

По данным источника 360.ru, кроме сотрясения головного мозга у одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Также по данным источника в драке кроме Ларкина и водителя гольф-кара пассажиров избивали еще двое мужчин в черной и зеленой футболках, которые сбежали после прибытия полиции.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не являлся инициатрром конфликта.

«Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих», - заявил он.

Тарасов добавил, что благодарен сотруднику аэропорта за адекватную оценку ситуации попытку успокоить агрессивных людей. Также менеджер бойца подтвердил, что сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

В середине мая футболисты клуба «Енисей» стали участниками драка с постояльцами базы отдыха. По словам клиентов, спортсмены вели себя неадекватно им всем мешали. Когда им сделали замечание, то они полезли в драку.

Тарасов добавил, что благодарен сотруднику аэропорта за адекватную оценку ситуации и попытку успокоить агрессивных людей. Также менеджер бойца подтвердил, что сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

В пресс-службе лиги RCC заявили, что ждут итогов проверки правоохранителей по ситуации со своим спортсменом для принятия последующих решений.

В середине мая футболисты клуба «Енисей» стали участниками драки с постояльцами базы отдыха. По словам клиентов, спортсмены вели себя неадекватно и всем мешали. Когда им сделали замечание, они полезли в драку.

Били профессионально Он пояснил, что конфликт начался еще в зоне прилета, когда группа пассажиров шла к зданию аэропорта. В этот момент водитель гольф-кара, который вез Ларкина, в грубой форме потребовал уступить дорогу.

«Они начали нам угрожать, что, мол, сейчас „внизу порешаем, вы не знаете, с кем связались“. Я вообще думал, что они блефуют», - заявил собеседник 360.ru.

Александр уточнил, что три его друга прошли паспортный контроль первыми. Когда он спустился вниз, то увидел, как Ларкин и сопровождавший его водитель разбежались и ударили попутчиков сзади.

Пассажир подчеркнул, что сотрудники таможенной службы аэропорта на происшествие никак не реагировали. После на место прибыли сотрудники полиции. По словам мужчины, он сам и трое его друзей получили травмы.

В деле начала разбираться полиция По данным источника 360.ru, кроме сотрясения головного мозга, у одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Также, по информации источника, в драке, кроме Ларкина и водителя гольф-кара, пассажиров избивали еще двое мужчин в черной и зеленой футболках, которые сбежали после прибытия полиции.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не являлся инициатором конфликта.

«Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих», - заявил он.

Тарасов добавил, что благодарен сотруднику аэропорта за адекватную оценку ситуации попытку успокоить агрессивных людей. Также менеджер бойца подтвердил, что сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

В пресс-службе лиги RCC заявили, что ждут итогов проверки правоохранителей по ситуации со своим спортсменом для принятия последующих решений.

В середине мая футболисты клуба «Енисей» стали участниками драки с постояльцами базы отдыха. По словам клиентов, спортсмены вели себя неадекватно им всем мешали. Когда им сделали замечание, то они полезли в драку.

Драки Спортсмены Аэропорт Внуково
19 июля 2024, 14:23
Половина пассажиров экстренно севшего в Красноярске самолета отказалась есть мясо
Unsplash
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Половина пассажиров самолета Air India, совершившегося экстренную посадку в Красноярске, оказалась вегетарианцами, рассказал РИА «Новости» представитель аэропорта. По его словам, для людей специально приготовили рис.

«Специально готовим рис, чтобы они поели. Первая кормежка, которая ночная, там было мясное блюдо, и многие отказались. Поэтому мы сейчас переориентировались», - пояснил собеседник агентства.

Часть еды, по его словам, в качестве поддержки предоставляет воздушная гавань, а часть - компания Streamline, которая занимается обеспечением полетов.

Самолет Air India выполнял рейс из Дели в Сан-Франциско. Накануне около 18:30, находясь на высоте примерно 11 километров, экипаж Boeing 777 доложил о срабатывании индикации о пожаре в багажном отсеке. КВС принял решение совершить посадку в аэропорту Красноярска.

Самолет успешно сел в 19:52. В Росавиации сообщали, что признаков пожара или задымления на борту не было.

Авиация
19 июля 2024, 09:27
Самокатно-патрульную службу предложили создать в России
РИА «Новости»
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В России по аналогии с дорожно-патрульной службой (ДПС) необходимо создать самокатно-патрульную службу (СПС) для контроля за движением электросамокатов. С таким предложением в беседе с 360.ru выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Он отметил, что сейчас в нижней палате парламента уже находится законопроект, вводящий штрафы за нарушение ПДД для электросамокатчиков. Однако пока неизвестно, кто будет контролировать нарушителей и штрафовать их, указал Колунов.

«Предлагаю создать СПС - самокатно-патрульную службу. Оснастить ее средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно», - отметил он.

Ранее стало известно, что более 150 тысяч электросамокатчиков оштрафовали летом за неправильную езду в России. Кроме денежного наказания, нарушителям временно блокируют аккаунты, срок блокировки зависит от серьезности нарушения.

Депутаты Россия Электросамокаты

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