Пропавшую под Калугой девочку нашли в Тульской области

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«Неравнодушные граждане заметили плачущую девочку в Белевском районе Тульской области на обочине проезжей части. О произошедшем они сообщили полицейским», - отметила Волк.

По ее словам, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Скоро ее отправят домой. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося.

Информация о пропавшей школьнице появилась днем 30 ноября. Злоумышленники требовали от матери девочки выкуп 1,5 миллиона рублей в криптовалюте.

Об обнаружении пропавшей стало известно вечером. По данным СК по Калужской области, расследование уголовного дела продолжится. Девочку отправят в Козельск, где с ней будут работать правоохранители.