Пропавшую под Калугой девочку нашли в Тульской области
Пропавшую в Калужской области восьмилетнюю девочку обнаружили плачущей под Тулой. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«Неравнодушные граждане заметили плачущую девочку в Белевском районе Тульской области на обочине проезжей части. О произошедшем они сообщили полицейским», - отметила Волк.
По ее словам, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Скоро ее отправят домой. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося.
Информация о пропавшей школьнице появилась днем 30 ноября. Злоумышленники требовали от матери девочки выкуп 1,5 миллиона рублей в криптовалюте.
Об обнаружении пропавшей стало известно вечером. По данным СК по Калужской области, расследование уголовного дела продолжится. Девочку отправят в Козельск, где с ней будут работать правоохранители.