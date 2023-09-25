Пропавшую неделю назад пенсионерку нашли в Ленобласти
Спасатели обнаружили в лесном массиве поселка Портовое женщину, которая потерялась неделю назад. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
Об исчезновении женщины стало известно еще 17 сентября. Спасатели получили сведения, что пожилая женщина вышла в лес и заблудилась.
В поисках пенсионерки приняли участие добровольцы поисковых отрядов и штатные спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск.
Вечером в воскресенье 73-летнюю женщину удалось обнаружить в лесу. Пострадавшую оперативно эвакуировали из чащи и передали в руки прибывшим медикам.
Ранее стало известно о пропаже 13-летнего подростка в тайге Пинежского района Архангельской области. Ребенок вместе с дедом и отцом отправился в лес за грибами, но его след потерялся. К поискам подключились спасатели, привлекли вертолет и кинологов.