22 ноября 2023, 00:02

Пропавшую неделю назад девочку-подростка нашли мертвой в Тюмени

РИА «Новости»
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Пропавшую неделю назад девочку-подростка нашли мертвой в Тюмени. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Школьница пропала в Центральном районе города 14 ноября. О причинах смерти 16-летней девочки и обстоятельствах обнаружения тела не сообщается.

В ноябре 11-летний мальчик пропал в Иркутске после посещения кинотеатра. Школьник ходил в кино с другом, после просмотра сел на такси, но домой так и не вернулся. К его поискам приступила полиция. По словам родственников, раньше ребенок никогда не сбегал из дома.

В октябре в Тюмени 14-летний мальчик пропал по дороге в лицей. Подросток 13 октября пошел на учебу и не вернулся.

В октябре в Магнитогорске пропали сразу два подростка. Один из них, 14-летний молодой человек, 13 октября ушел с проспекта Карла Маркса и не вернулся. Другой - 13-летний мальчик - пропал за день до этого.

Тюмень Дети Волонтеры
21 ноября 2023, 23:22
Пожар разгорелся у гостиницы на севере Москвы
РИА «Новости»
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Огонь охватил склад с автомобилями у гостиницы на севере Москвы. На место уже прибыли пожарные, сообщил «360» источник в экстренных службах города.

Пожар разгорелся на Дмитровском шоссе у гостиницы Holiday. Приехавшие по адресу пожарные увидели, что огонь распространился на все здание склада, к которому примыкает еще одно строение. Есть угроза перекидывания огня на другие здания.

Внутри склада находятся четыре автомобиля и покрышки. Пожару присвоили первый ранг сложности. Работы на месте продолжаются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара предстоит выяснить специалистам.

Пожары Москва 2023
21 ноября 2023, 22:10
Власти опровергли сообщения о взрывах в Саках и Евпатории
РИА «Новости»
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В Саках и Евпатории зафиксировали вброс фейков о взрывах со стороны украинских спецслужб. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«На западе Крыма, как и в других районах полуострова, все спокойно», - заявил Крючков, опровергнув распространенные в Сети сведения о взрывах и «активном горении объектов» в регионе.

Советник главы Крыма призвал россиян и местных жителей доверять только официальным источникам информации.

Ранее компания «Крымэнерго» столкнулась с кибератаки на информационные ресурсы. Из-за этого начались сбои в работе личных кабинетов.

До этого Крючков сообщал о массовой атаке украинских хакеров на интернет-провайдеров в крымских городах. Аналогичная ситуация произошла на полуострове в середине сентября. Тогда россияне столкнулись с сильными перебоями интернета. Советник главы Крыма назвал данный случай беспрецедентным.

Крым Хакеры Украина
21 ноября 2023, 21:39
Мощные взрывы произошли в порту Одессы
РИА «Новости»
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Мощный удар нанесли по целям в Одессе. Над городским портом зафиксировали большой столб дыма. Информация об этом появилась в Telegram-канале военкоров «Русской весны».

«Сообщают о прилете. В районе порта было слышно два взрыва», - указали в публикации.

Крое того, в районе Вилково повреждение получила портовая инфраструктура. По объектам в дельте Дуная атаку осуществили ракетно-бомбовым вооружением. В украинских СМИ не появлялась информация о пострадавших и жертвах. Однако местных жителей призвали не покидать укрытия.

В начале ноября припортовая инфраструктура Одессы также пострадала от взрывов. Под удар попали автомобили с зерном, специальная погрузочная техника и складские помещения.

В субботу, 18 ноября, под Одессой произошло возгорание на объекте энергетической структуры. Пожарные смогли локализовать огонь.

Ракеты Одесса Взрывы Украина
21 ноября 2023, 20:18
Семья напала на врачей скорой помощи в Челябинске
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Прибывшие на вызов врачи скорой помощи в Челябинске столкнулись с агрессивным пациентом и его семьей. Мужчина накинулся на медиков с кулаками, к нему подключились и его родственники, сообщил Telegram-канал «Челябинск № 1».

Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360». Судя по кадрам, врач пытался удержать разбушевавшегося пациента. В этот момент на медика стали кидаться мужчина и женщина, все это сопровождалось громкими криками и угрозами в его адрес.

По информации канала, потасовка произошла, когда бригада медиков приехала оказать помощь мужчине с ранением, происхождение которого не уточняется.

Врачи сделали вывод, что пациент ранил сам себя, и приняли решение забрать его в наркологическое отделение. После этого мужчина начал агрессивно себя вести и набросился на медиков с кулаками. Его родственники не стали стоять в стороне и тоже принялись избивать и выгонять врачей из квартиры. Медицинская бригада вызвала полицию и Росгвардию.

Пресс-служба областного Минздрава сообщила Ura.ru , что пациент находился в опасном состоянии, поэтому мог причинить вред себе и окружающим. Сотруднику скорой пришлось его зафиксировать, чтобы оказать необходимую помощь. Несмотря на то, что родственники пациента вели себя агрессивно, медики госпитализировали пациента.

Скорая помощь Видео Челябинск

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