Пропавшую неделю назад девочку-подростка нашли мертвой в Тюмени

Школьница пропала в Центральном районе города 14 ноября. О причинах смерти 16-летней девочки и обстоятельствах обнаружения тела не сообщается.

В ноябре 11-летний мальчик пропал в Иркутске после посещения кинотеатра. Школьник ходил в кино с другом, после просмотра сел на такси, но домой так и не вернулся. К его поискам приступила полиция. По словам родственников, раньше ребенок никогда не сбегал из дома.

В октябре в Тюмени 14-летний мальчик пропал по дороге в лицей. Подросток 13 октября пошел на учебу и не вернулся.

В октябре в Магнитогорске пропали сразу два подростка. Один из них, 14-летний молодой человек, 13 октября ушел с проспекта Карла Маркса и не вернулся. Другой - 13-летний мальчик - пропал за день до этого.