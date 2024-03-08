08 марта 2024, 01:45

Пропавшую москвичку с татуировкой «Якудза» нашли мертвой в квартире подруги

РИА «Новости»
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Пропавшую 20-летнюю москвичку нашли мертвой в квартире подруги. Девушки употребляли наркотики, причиной смерти, вероятней всего, стала передозировка. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Девушка с татуировкой «Якудза» на груди приехала к подруге в Кузьминки 4 марта, это выяснили позднее по камерам наблюдения. Приятельницы употребляли метадон, в итоге одной из них стало плохо и она потеряла сознание, а потом скончалась. Девушку несколько дней искали мать и ее друг.

Полицейские установили местонахождение пропавшей девушки, и, когда вскрыли квартиру, обнаружили ее мертвой, а ее подругу - без сознания. Рядом с ними лежали шприцы. Вторая девушка выжила, она в реанимации. Проводится проверка, сообщил Shot.

Прокуратура утвердила обвинительный приговор для российской артистки Рамили Хисамовой (Искандер) за сбыт наркотиков. Ей грозит до 25 лет колонии.

Наркотики Москва
08 марта 2024, 00:14
Заснувшую в подъезде дома в Москве голую бодибилдершу заподозрили в сбыте наркотиков
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В Москве жители одного из домов на Сиреневом бульваре нашли в подъезде женщину-бодибилдершу, которая лежала и ни на что не реагировала. По информации Telegram-канала Shot, из одежды на ней была только простыня.

В Москве жители одного из домов на Сиреневом бульваре нашли в подъезде женщину-бодибилдершу, которая лежала и ни на что не реагировала. По информации Telegram-канала Shot , из одежды на ней была только простыня.

Вызванные на место полицейские заподозрили культуристку в торговле и контрабанде наркотиков.

В ходе обыска в квартире спортсменки обнаружили два пакетика с марихуаной весом около 50 граммов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Пензе задержали женщину с крупной партией наркотиков весом около 1,7 килограмма. При себе у нее было 10 пакетов с наркотиками. Запрещенные вещества находились в более чем тысяче свертков. Женщина рассказала, что она работала курьером. Наркотики она забрала из тайника в Москве и привезла их в Пензу, где ее и задержали.

Наркотики Уголовное дело Пенза Женщины Торговля Москва
07 марта 2024, 18:52
Пойманный под Казанью с девятью килограммами взрывчатки водитель попал под следствие
РИА «Новости»
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Задержанный полицией Татарстана мужчина, который перевозил на иномарке около девяти килограммов взрывчатого вещества, попал под уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники ГИБДД остановили Ford на стационарном посту полиции. За рулем иномарки находился житель Хабаровска 1959 года рождения. При общении с инспекторами мужчина занервничал, чем привлек внимание правоохранителей. Во время досмотра машины и личных вещей водителя полицейские обнаружили подозрительные предметы. По заключению эксперта, в них была взрывчатка.

Информация о задержании набитого взрывчаткой автомобиля под Казанью появилась в СМИ. По их данным, пенсионер не объяснил, откуда и для чего у него взрывчатка.

Дело возбудили по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (пункт «а» части 3 статьи 222.1). Максимальная санкция - лишение свободы на 12 лет.

Задержания Казань Иномарки Полиция
07 марта 2024, 18:41
Тушение пожара в деревянной школе под Иркутском попало на видео
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Деревянное здание, где расположены школа и детский сад, загорелось 7 марта в селе Каменка Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, огонь охватил 600 «квадратов».

«По предварительным данным, площадь пожара - 600 квадратных метров. Пострадавших нет», - передали в министерстве.

Борьбу с огнем ведут 23 спасателя на четырех машинах. Также к работе привлекли технику местной администрации и добровольцев.

К месту происшествия уже прибыли дознаватели. Они опрашивают работников учреждения. После ликвидации пожара специалисты осмотрят здание и установят предварительную причину возгорания.

Ранее пожар потушили в гостевом доме этно-усадьбы в Солнечногорске. Ликвидация огня осложнялось тем, что в горящем доме находился газовый баллон.

Пожары Школы Видео Россия
07 марта 2024, 18:07
«Это как можно?!» Перевернувшийся в Петрозаводске пассажирский автобус попал на видео
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Рейсовый автобус с пассажирами въехал в ограждение и опрокинулся в Петрозаводске на перекрестке в районе Лососинского шоссе. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Полиция Карелии в Telegram-канале сообщила, что, предварительно, 53-летний водитель ПАЗа не справился с управлением. В результате аварии пострадали двое подростков и женщина. Последняя, предположительно, получила перелом ноги.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка в целях принятия процессуального решения», - передали в МВД по Республике Карелия.

Ранее два человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Тюмени. Водитель ЛиАЗ нарушил правила проезда перекрестка и врезался в МАЗ.


На записи видно, что транспортное средство лежит на боку. Рядом с местом аварии находятся несколько машин ДПС.

Сразу после ДТП люди были в шоке и возмущались. Пассажиры недоумевали, как водитель умудрился опрокинуть автобус. Одна из женщин жаловалась, что мужчина разговаривал за рулем во время поездки. Запись, сделанная практически сразу после столкновения в салоне авто, также оказалась у «360».

«Это как можно перевернуться?!» - кричала одна пассажирка.

«Потому что едут, по телефонам говорят», - комментировала другая.

Больницы ДТП Видео Автобусы Машины Водители

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