Пропавшую группу туристов нашли на Камчатке

«Спасатели обнаружили людей в районе „Аквариума“, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - уточнили в ведомстве.

Причиной задержки путешественников стала застрявшая техника. Группа туристов, среди которых был ребенок, отправилась 6 октября на внедорожниках в Елизовский район.

В назначенное время они не вернулись домой. Информация об их пропаже поступила в службу 112 ночью 7 октября. На поиски четырех туристов отправили спасателей. Для обследования местности с воздуха специалисты планировали использовать беспилотник.

Как сообщило РИА «Новости» , к «Аквариуму» ведет грунтовая дорога, которую размывает во время дождей весной и осенью. Из-за этого тропу сложно пройти на некоторых видах транспорта.