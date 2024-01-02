Пропавшую 29 декабря в Тюмени девушку нашли погибшей

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Поиски пропавшей в Тюмени 29 декабря 25-летней девушки завершились. Она погибла. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил поисково-спасательный отряд «Белая Сова - Тюмень».

«Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», - указали в публикации.

Издание 72.Ru со ссылкой на пресс-службу областного главка СК сообщило, что по факту обнаружения тела девушки начали процессуальную проверку и назначили серию экспертиз.

Журналисты со ссылкой на волонтеров уточнили, что труп девушки нашли 1 января в жилом комплексе «Олимпия».

Жители дома в беседе с сотрудниками редакции сайта Tumen.kp.ru утонили, что тело нашли на козырьке подъезда. По их словам, труп там пролежал несколько дней и примерз.

«Из окна видела, как мешок с трупом опускали с козырька и как он потом лежал на тротуаре», - рассказала одна из собеседниц.

Все обстоятельства гибели молодой девушки установят следователи. По данным СМИ, одной из версий они считают убийство.