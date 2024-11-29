Пропавшую 18-летнюю студентку из Подмосковья нашли мертвой в 62 километрах от дома

Родители девушки рассказали, что 25 ноября она отправилась в Болшево, студентка собиралась увидеться с сокурсниками. Однако на станции ее не видели.

После этого мать студентки обратилась за помощью в полицию. Она указала, что аккаунты ее дочери в социальных сетях оставались активны все три дня, в течение которых шли поиски.

По данным Msk1, девушку сняли видеокамеры, установленные у входа в СНТ «Звездочка-2». Он расположен в 62 километрах от Ивантеевки. Местные жители в беседе с изданием предположили, что студентка хотела попасть за ворота, но не смогла. Затем она ушла в лес.

Ранее россиянка пропала в Турции. Женщина вышла на прогулку по популярному маршруту и не вернулась в отель.