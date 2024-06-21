Пропавший в Амурской области вертолет разбился в тайге. Погибли 4 человека

Как уточнил источник канала, Robinson R66 вылетел с площадки одного из предприятий накануне, а после перестал выходить на связь.

Вертолет искали больше суток. И вот в пятницу, 21 июня, его нашли в глухой тайге. При крушении погибли пилот и три пассажира, добавил собеседник «112». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Официально эти данные пока подтверждены не были.

UPD: в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ заявили, что завели дело после ЧП с вертолетом. Информация о количестве пострадавших уточняется, подчеркнули в ведомстве.