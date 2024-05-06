Пропавший с радаров самолет вернулся в Шереметьево по технической причине

Читайте нас в:

Посадка состоялась успешно в 15:05 по московскому времени, пилоты самостоятельно выполнили руление до места стоянки. Помощь экипажу и пассажирам не потребовалась.

По действующим регламентам, после остановки самолета его встретили аварийно-спасательные расчеты и задействованные экстренные службы.

Аэропорт Шереметьево продолжил обслуживание авиакомпаний и пассажиров в штатном режиме, рейсы на прилет и вылет обеспечиваются по расписанию, добавили в пресс-службе.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что проконтролирует соблюдение прав пассажиров на рейсе. Ведомство взяло проверку по факту посадки самолета под свой контроль.

Самолет Nordwind Airlines вылетел в Оренбург из Шереметьева, однако подал сигнал тревоги над Нижегородской областью и вернулся в аэропорт вылета. Спустя 30 минут после вылета информация о рейсе пропала из сервиса Flightradar.