10 ноября 2023, 14:00

Пропавший на Чукотке самолет с тремя людьми на борту нашли

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Пропавший на Чукотке самолет Ан-2, на борту которого находились три человека, нашли. Два пилота и пассажир живы, но получили травмы, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, все трое человек - пилоты и пассажир - живы, однако, получили ранения различной степени тяжести», - указал он.

Когда спасатели обнаружили самолет, на борту находились два человека - второй пилот и пассажир. Капитан «кукурузника» отправился пешком на поиски места связи. За ним направили поисковую группу.

Пострадавших доставят в артель Шахтерский. Если погодные условия позволят, утром 11 ноября для их транспортировки организуют рейс санавиации, добавил губернатор.

Самолет Ан-2 вылетел утром по маршруту Певек - Полярный - Певек. В момент приземления экипаж «кукурузника» перестал выходить на связь. По разным данным, пилоты прибегли к экстренной посадке самолета в 15-16 километрах от поселка Полярный. Региональный главк МЧС сообщал о сильных порывах ветра в районе, в котором должен был приземлиться Ан-2.

МЧС РФ Самолеты
10 ноября 2023, 14:54
Два автомобиля попали в ДТП в Мытищах, есть пострадавшие
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
Два легковых автомобиля попали в аварию в Мытищах. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

«В 14:10 столкновение двух легковых автомобилей, два человека пострадали. ГИБДД проводит проверку», - уточнили в пресс-службе.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что столкнулась машина такси и белый кроссовер, дополнительные подробности выясняются.

Мытищи ДТП Машины
10 ноября 2023, 14:16
Подмосковье поможет восстановить обрушившийся мост в Кутьине в кратчайшие сроки
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
Обрушившийся автомобильный мост через реку Пахру на участке Дубровицы — Щапово вместе с дорогой передали на обслуживание Москвы еще в 2013 году, когда произошло изменение границ между субъектами, сообщил зампредседателя правительства Подмосковья, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Он подчеркнул, что с учетом важности объекта область поможет в восстановлении моста. Ремонт проведут в кратчайшие сроки.

«[Для контроля ситуации с пострадавшей] глава городского округа сейчас находится в больнице. Жизнь [женщины] вне опасности», - добавил он.

«Понимая, что этот мост очень важен для жителей, мы поможем его восстановлению, к которому уже приступили. Сделаем все в кратчайшие сроки. Специалисты находятся на месте, обследуют конструкции, очень надеемся, что приведение в порядок займет непродолжительное количество времени», - отметил министр.

Гержик обратил внимание, что, по предварительным данным, при обрушении моста пострадала женщина. Ее госпитализировали.

На месте происшествия продолжает работать администрация округа, дорожные и специальные службы, которые проверяют состояние конструкций.

У Мосавтодора существует договор с подрядчиком, который раз в месяц обследует все ключевые мостовые сооружения в регионе.

Подмосковный СК после ЧП в деревне Кутьино уже возбудил дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению моста. И. о. главы городского округа Подольск Григорий Артамонов ранее опубликовал в своем Telegram схему объезда места происшествия для автомобилистов.

Проверку обстоятельств обрушения моста также ведет прокуратура Московской области.


Подольск Дороги Ремонтные работы
10 ноября 2023, 13:44
Мать шестиклассницы после драки в Деденевской школе рассказала о причинах конфликта
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Конфликт между учительницей и шестиклассницей в Деденевской школе имени Крупской длится уже полтора года. Причина этого — личная неприязнь к ребенку, рассказала «360» мать девочки после потасовки с педагогом. Драка произошла на пороге класса на глазах детей.

По ее информации, во время занятий речь зашла в том числе и о национальностях. Дочь обратила внимание, что жители Таджикистана работящие. А учитель после этого оставила ее в классе, потому что расценила это как оскорбление другого ученика, добавила мать школьницы.

«Упоминали Таджикистан. Мой ребенок сказал, что оттуда люди работящие и трудятся. Тогда педагог заявила: „Мне сказать, откуда ты и кто ты такая?“. Ребенок ответил, что она русская и фамилия у нее русская. Она ответила, что родилась в Донбассе, в Донецке, но русская. После этого дети ушли, а ее учитель задержал в классе. Якобы оскорбила национальность другого ученика», - пожаловалась собеседница «360».

Остальные дети, как отметила женщина, испугались из-за происходящего. Один ученик остался под дверью, а другой побежал к директору. Но та, по словам матери шестиклассница, не отреагировала.

Конфликту уже полтора года По словам женщины, конфликтная ситуация началась, когда ее младшая дочь училась еще в пятом классе. Не единожды за это время семья пыталась привлечь внимание директора, но никакой реакции не было, добавила собеседница «360».

«И в том году просили разрешить ситуацию. Может быть, с педагогом разговаривали, но у нее реакция такая, что опять происходят всплески агрессии, оценки начала занижать сразу же, крики, оскорбления, унижения. Вспоминали, откуда ребенок. Ребенок из Донецка», - подчеркнула мать девочки.

В минувшем месяце она снова писала заявление директору, потому что педагог, по ее словам, кидала в дочь грязные тряпки и замахивалась на ребенка. Накануне, 9 ноября, конфликт снова обострился.

«Вчера ребенок мне звонил. [Сказала,] что ее удерживали в классе, не выпускали, опять [учительница] замахивалась, напоминала, откуда она, что она больная и ей лечиться надо. Ударов не было, но замахивание было. Тряпкой она швырнула ей в лицо», - указала женщина.

Мать школьницы подчеркнула, что другие учителя не пытались вмешаться в драку. После случившегося у нее появился отек на лице, пострадала шея и плечо. Женщина добавила, что обратилась в полицию и сняла побои, чтобы привлечь вторую участницу потасовки к ответственности.

Когда мать девочки узнала об этом, позвонила в полицию, а затем поехала в школу, чтобы разбираться в происходящем уже вместе с правоохранителями.

Полиция и прокуратура начали проверки по факту драки в школе. Глава городского округа Илья Поночевный ранее осудил случившееся, назвав подобные ситуации недопустимыми.

«Идет расследование. К виновным будут приняты самые жесткие меры», - подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Учительница, которая участвовала в потасовке, пока не давала никаких комментариев о случившемся. Администрация школы также не делала публичных заявлений о том, как руководство собирается разбираться в этой конфликтной ситуации.

Учителя не пытались разнять драку Когда женщина приехала в школу, ей тоже не удалось сразу связаться с директором, потому что та была занята. Во время ее ожидания в кабинете и произошла потасовка.

«[Учитель] перешла на „ты“, на оскорбления, сказала, что никого не будет ждать. В итоге закончилось тем, что она на меня напала. Летела на меня, [был] удар по лицу, потом за волосы схватила. Старшая дочь стала [нас] разнимать, тогда [учитель] переключилась на нее, потому что у нее длинные волосы», - пояснила собеседница «360».

Говоря о дальнейшем урегулировании ситуации, она призналась, что не рассматривает вариант переводить ребенка в другую школу.

«Это все-таки деревня. [А при переводе], надо будет возить [дочь] в другое место. И не факт, что там будут относиться к ребенку нормально. Я надеюсь, что учителя отстранят, а директор будет реагировать на просьбы, а не родители будут идти и заступаться за детей», - заключила она.

Драки Школы
10 ноября 2023, 13:27
Обрушение моста через Пахру обернулось уголовным делом о халатности
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Уголовное дело о халатности должностных лиц завели подмосковные следователи после обрушения части моста через реку Пахра в городском округе Подольск. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

Подольск СК РФ

Новости по теме