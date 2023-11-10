Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 мог совершить аварийную посадку
Самолет Ан-2, пропавший на Чукотке, мог аварийно сесть в районе поселка Полярный. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Самолет мог сесть в 16 километрах от Полярного. Спасатели направились туда на вездеходах. На борту находились три человека, среди которых один пассажир. Также самолет перевозил 150 килограммов груза.
«Кукурузник» Ан-2 принадлежит компании «Стриж Авиа». Самолет выполнял рейс из Певека в Полярный и обратно. В районе, в котором должен был приземлиться самолет, предупреждали о сильном ветре с порывами до 28 метров в секунду.
МЧС Чукотки также сообщило, что в Анадырском, Провиденском, Эгвекинот и Чукотском округах возможны перебои в электроснабжении, работе коммунальных услуг и обрушении конструкций.