10 ноября 2023, 08:35

Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 мог совершить аварийную посадку

Pxhere
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Самолет Ан-2, пропавший на Чукотке, мог аварийно сесть в районе поселка Полярный. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Самолет мог сесть в 16 километрах от Полярного. Спасатели направились туда на вездеходах. На борту находились три человека, среди которых один пассажир. Также самолет перевозил 150 килограммов груза.

«Кукурузник» Ан-2 принадлежит компании «Стриж Авиа». Самолет выполнял рейс из Певека в Полярный и обратно. В районе, в котором должен был приземлиться самолет, предупреждали о сильном ветре с порывами до 28 метров в секунду.

МЧС Чукотки также сообщило, что в Анадырском, Провиденском, Эгвекинот и Чукотском округах возможны перебои в электроснабжении, работе коммунальных услуг и обрушении конструкций.

Авиация МЧС РФ Самолеты
10 ноября 2023, 08:41
Жителю Люберец вручили сертификат на жилье за помощь в обезвреживании неадеквата с мачете
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил сертификат местному жителю Мугабиле Гаджи оглы Бабаеву за помощь в задержании мужчины с мачете в руках. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Достойный поступок любого мужчины. Знаем о вашей проблеме, что стоите в очереди на жилищные условия, поэтому вручаем вам сертификат на жилье. Спасибо вам, от души», - сказал Волков.

Глава города также передал слова благодарности Бабаеву от пострадавших женщины и ребенка.

ЧП в Люберцах произошло в среду днем, очевидцы на улице заметили мужчину с огромным мачете в руках, который затем напал на женщину и ребенка. Нападавшего на пешеходном переходе сбил Бабаев, после чего того задержал сотрудник Росгвардии, которому пришлось применить табельное оружие. Момент задержания преступника попал на видео.

Свидетели происшествия рассказали «360», что сначала неадекват устроил потасовку в здании многофункционального центра, после чего направился с ножом в сторону ближайшей школы.

Люберцы Росгвардия
10 ноября 2023, 08:02
Склад загорелся в промзоне Ленинского городского округа Подмосковья
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В Ленинском городском округе Подмосковья загорелся склад. Площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. «360» показал кадры пожара.

Пожар произошел утром 10 ноября в Восточной промзоне. Источник «360» сообщил, что вызов поступил после семи часов. Спасатели выехали к месту возгорания. Московский авиацентр подготовил к вылету вертолет.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь пожара на складе в Ленинском городском округе составила 2000 квадратных метров. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

В Домодедовском округе 9 ноября загорелось помещение бывшего животноводческого комплекса, которое находилось в селе Кишкино. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Ленинский округ
10 ноября 2023, 07:23
Бывшему вице-президенту Европарламента выстрелили в лицо
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Бывший вице-президент Европейского парламента Алехо Видаль-Квадрас стал жертвой нападения. Об этом сообщило Reuters.

По информации источника, в центральном районе Мадрида Саламанка политику выстрелили в лицо. Неизвестные подъехали к Видаль-Квадрасу на мотоцикле, расстреляли его и скрылись.

Пуля прошла сквозь челюсть 78-летнего пострадавшего. Видаль-Квадрас остался в сознании, его экстренно доставили в больницу, в настоящее время политика жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы начали расследование происшествия, мотив стрелявших пока что неизвестен.

Политик с 1991 по 1996 год возглавлял Народную партию Каталонии. В период с 1999 по 2014 год он трудился заместителем руководителя Европейского парламента. С 2014 года Видаль-Квадрас состоит в рядах правой партии «Вокс».

Испания Полиция
10 ноября 2023, 05:09
Сотни человек эвакуировали из детской поликлиники в Южно-Сахалинске
Freepik
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Несколько сотен человек эвакуировали из детской поликлиники Южно-Сахалинска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя медучреждения.

По информации источника, эвакуацию провели из-за обнаруженной в здании бесхозной сумки.

«Оперативные службы всех эвакуировали на улицу из-за подозрительной сумки и еще других предметов», - сообщил собеседник агентства.

В октябре Версальский дворец во Франции столкнулся с волной телефонного терроризма. Службы безопасности дворца семь раз за неделю эвакуировали посетителей из-за сообщений об угрозе взрыва. Из-за аналогичных угроз в этот период закрывался и парижский Лувр.

В Москве 23 октября неизвестная «заминировала» МГТУ имени Н. Э. Баумана. На одну из кафедр университета позвонила девушка и сообщила, что в здании вуза заложена бомба. Также в октябре проводница поезда «Симферополь - Санкт-Петербург» «заминировала» Московский вокзал в Петербурге из-за обиды на охранников.

Поликлиники Эвакуации

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