Пропавших больше года назад в Карелии девушку и ребенка стали искать на Урале

По предварительным данным, 29-летняя жительница Петрозаводска и семилетний ребенок вышли из дома и больше их никто не видел. Родственники пропавших пытались найти их своими силами, но безрезультатно.

Тогда им понадобилась помощь поисковиков и полиции. Поиски продолжаются в течении двух лет. Также изучаются версии переезда девушка и ребенка в другие регионы.

У мальчика рост 110 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Рост девушки - около 155 сантиметров. Во что она была одета неизвестно.

В январе в Октябрьском районе Екатеринбурга пропали две девочки-подростка 13 и 14 лет. Школьницы перестали выходить на связь с родителями после того, как ушли на прогулку.