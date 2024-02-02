Пропавшего военного нашли мертвым в реке в Екатеринбурге

Подруга молодого человека рассказала, что во время поисков весь город был обклеен листовками с приметами военного. Правоохранители по камерам наружного наблюдения смогли отследить, куда направился парень.

После этого они решили привлечь к поискам водолазов. В итоге парня нашли в воде. По предварительной версии, он упал в реку и пытался выбраться, но не смог.

Военнослужащий пропал в ночь на 27 января на улице 8 Марта. Он отдыхал с друзьями в баре. Около четырех часов утра у него произошел конфликт с одним из товарищей. После драки молодой человек ушел и больше его никто не видел.

Волонтеры ищут в Перми 25-летнего участника спецоперации.

Мужчина пропал после вечеринки с друзьями.