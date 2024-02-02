02 февраля 2024, 00:01

Пропавшего военного нашли мертвым в реке в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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Водолазы обнаружили в реке Исети тело 20-летнего военнослужащего, который пропал после драки у бара в Екатеринбурге. Об этом сообщил портал Е1.ru.

Подруга молодого человека рассказала, что во время поисков весь город был обклеен листовками с приметами военного. Правоохранители по камерам наружного наблюдения смогли отследить, куда направился парень.

После этого они решили привлечь к поискам водолазов. В итоге парня нашли в воде. По предварительной версии, он упал в реку и пытался выбраться, но не смог.

Военнослужащий пропал в ночь на 27 января на улице 8 Марта. Он отдыхал с друзьями в баре. Около четырех часов утра у него произошел конфликт с одним из товарищей. После драки молодой человек ушел и больше его никто не видел.

Волонтеры ищут в Перми 25-летнего участника спецоперации.

Мужчина пропал после вечеринки с друзьями.

Драки Военные Екатеринбург
01 февраля 2024, 23:39
Крупный пожар потушили на мясокомбинате в Пушкино
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Пожар в административном здании на территории мясного предприятия в Пушкино потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 21:59 открытое горение ликвидировали», - указали в ведомстве.

Крупное возгорание произошло на территории мясного предприятия на улице Соколовской. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В ликвидации задействовали 56 человек и 20 единиц техники.

Пушкинская прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на территории предприятия. По предварительным данным, огонь охватил одно из офисных помещений предприятия, после чего он распространился на все здание.Информации о пострадавших не поступало.

Ведомство опубликовало кадры с места ЧП. Судя по видео, огонь стремительно распространился по зданию и его крыше.

Пожары Россия Пушкино
01 февраля 2024, 21:25
Вылетевший в Турцию самолет вернулся в Петербург из-за пьяных девушек
РИА «Новости»
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Рейс Санкт-Петербург — Хургада вернулся в аэропорт Пулково через несколько минут после взлета из-за двух петербурженок, перебравших с алкоголем. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Рейс Санкт-Петербург - Хургада вернулся в аэропорт Пулково через несколько минут после взлета из-за двух петербурженок, перебравших с алкоголем. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Египетское турне они начали еще в родном городе, изрядно выпив. В воздухе женщины стали вести себя вызывающе, не стесняясь использовать нецензурную лексику», - уточнила она.

Ей об этом рассказали со ссылкой на коллеги из транспортной полиции.

Теперь, по словам Волк, жительниц Санкт-Петербурга ждут не египетские пляжи, а административное наказание.

Ранее в Перми пьяный пассажир самолета устроил скандал перед вылетом в Сочи. Во время задержания он угрожал полицейскому. Хулигана скрутили, рейс задержали на полчаса.

В начале года вылет самолета из Сочи в Санкт-Петербург задержали из-за хулигана на борту. Полицейские сняли с рейса мужчину, который стал курить прямо на борту и никак не реагировал на просьбы экипажа.

Санкт-Петербург Египет Туризм Алкоголь Самолеты Полиция
01 февраля 2024, 20:46
Мощный пожар вспыхнул на мясокомбинате в Пушкино
Пресс-служба МЧС
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Крупное возгорание произошло на территории мясного предприятия в городе Пушкино Московской области. Загорелось административное здание, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания», - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, к ликвидации пожара привлекли 56 специалистов и 20 единиц техники. Ведомство показало кадры с места ЧП. Судя по видео, огонь стремительно распространился по зданию.

Ранее открытое горение ликвидировали на первом и втором этажах офиса продаж «Лунар» в центре Москвы. Спасатели эвакуировали порядка 60 человек. Для ликвидации пожара привлекали дополнительные силы.

В административном здании на улице Гиляровского в Москве зафиксировали возгорание. Выяснилось, что на втором этаже загорелись строительные материалы. Пожарные сняли с крыши здания трех человек.

Пожары МЧС РФ Россия Пушкино
01 февраля 2024, 20:39
Девушка застряла на эскалаторе в метро Санкт-Петербурга
Freepik
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Эскалатор «зажевал» куртку девушки, которая сидела на ступенях на станции «Петроградская» Санкт-Петербургского метрополитена. Компания проведет служебную проверку в отношении персонала станции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу подземки.

Застрявшая в механизме эскалатора попала на видео. Девушка уселась на ступени по ходу движения, а внизу не смогла встать и упала на спину. На помощь бросились другие пассажиры, после чего дежурная остановил эскалатор.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что ЧП произошло еще 21 января из-за пассажирки, которая, сев на ступени, нарушила правила безопасности. Но видео произошедшего облетело соцсети только сейчас.

«Кроме того, пассажирка проигнорировала несколько замечаний дежурной у эскалатора с требованием встать со ступеней и предупреждений о том, что сидеть на ступенях небезопасно, сделанных посредством громкоговорящего оповещения», - сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

В пресс-службе добавили, что дежурная остановила механизм, но не оперативно. Компания проведет проверку, по результатам которой сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. О проведении проверки также сообщила прокуратура Петербурга.

В ноябре посетителю московского ТЦ на Новом Арбате зажало ногу механизмом эскалатора.

Санкт-Петербург Метро

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