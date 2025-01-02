Пропавшего в Забайкальском крае подростка нашли мертвым

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«Устанавливаются и опрашиваются очевидцы. При внешнем осмотре тела криминальных признаков смерти не выявлено. Для установления причин смерти следователи направят тело на экспертизу», - добавили в ведомстве.

Подростка искали сутки. Он ушел из кафе, расположенного на улице Ленина, и пропал без вести. Погибшему было 16 лет.

Накануне Нового года 56-летний мужчина пропал в Битцевском парке после ссоры с женой. Его мобильный телефон недоступен. К поиску подключились больше 30 добровольцев отряда «Лиза Алерт».

Под Клином жительница Москвы заблудилась в лесу, когда искала закладку. Она замерзла насмерть. Тело женщины нашли через несколько дней.