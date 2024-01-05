Пропавшего в начале декабря уральского школьника нашли в Подмосковье

Правоохранители подчеркнули, что никаких противоправных действий в отношении подростка никто не совершал. Мальчика не похищали и не вывозили силой.

«Молодой человек самовольно ушел из дома и не хотел возвращаться из-за желания вести самостоятельную жизнь», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что беглеца вычислили по камерам видеонаблюдения.

Родственница пропавшего мальчика в беседе с изданием E1.Ru сообщила, что юноша уже находится дома с родителями. Она подчеркнула, что это тихий и спокойный ребенок, поэтому никто никогда не думал, что он может сбежать.

Журналисты выяснили, что мальчик рос полной семье, где кроме него воспитываются еще трое детей. Конфликтов с родителями, учителями и одноклассниками у него никогда не было.

Не все поиски пропавших без вести заканчиваются так хорошо. Красноярский главк МВД сообщил, что исчезнувший в ночь на 31 декабря игрок баскетбольного клуба «Барнаул» и воспитанник молодежной команды ЦСКА Антон Петухов упал с моста в Енисей. В ведомстве пояснили, что об этом свидетельствуют записи камер видеонаблюдения. Спасатели и поисковики приступили к обследованию реки и притоков реки в поисках тела пропавшего спортсмена.