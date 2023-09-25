Пропавшего в Коломне парня нашли мертвым в коровнике
Пропавшего в Коломне молодого человека нашли мертвым. Его тело закопали внутри нарколаборатории, которую оборудовали в бывшем коровнике. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, тело 20-летнего юноши спрятали в ангаре, где готовили мефедрон. Полицейские уже задержали 34-летнюю жительницу Челябинской области, чей паспорт ранее нашли рядом с паспортом погибшего.
Женщина призналась, что организовала производство наркотиков в арендованном ангаре. Вместе с погибшим они изготавливали наркотические вещества и употребляли их.
По словам задержанной, ее подельник скончался от передозировки. Но вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, она решила закопать труп.
При первичном осмотре правоохранители не выявили следов насильственной смерти. Точная причина смерти устанавливается, также решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Ранее восьмилетнюю девочку нашли мертвой в Красноярском крае. Тело ребенка обнаружили в яме для установки столба.
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