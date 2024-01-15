Пропавшего в Иркутской области рыбака спустя две недели нашли живым в непроходимой местности

Житель Приангарья уехал на рыбалку в первый день нового года, спасателей подключили к розыску 12 января. Мужчина уехал на снегоходе из поселка Венгерка вверх по течению реки Туманшет к устью реки Тегур, чтобы порыбачить. С тех пор он ни разу не выходил на связь.

В Тайшетском районе выпало много снега, погодные условия мешали поискам. Рыбак мог находиться в 100 километрах от поселка, это расстояние две группы спасателей преодолели за два дня. Только один снегоход, приспособленный к езде по высоким сугробам и непроходимой местности, смог проехать к дому охотника в шести километрах от устья реки Тегур, где укрывался рыбак. Мужчину вместе с техникой эвакуировали из леса в населенный пункт.

В Челябинской области тело рыбака нашли спустя год после исчезновения. Рядом с мужчиной лежали снасти и рюкзак с личными вещами.