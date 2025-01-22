Пропавшего в Хабаровском крае ребенка нашли живым

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Сообщение об исчезновении ребенка поступило накануне в дежурную часть полиции от жительницы села Нагорное.

«Ее 10-летний сын ушел в вечернее время из дома и его место нахождения не известно», - заявили правоохранители.

Позже в полиции сообщили, что мальчика нашли в Краснофлотском районе. Местный житель обнаружил ребенка на территории своего частного домовладения. Мальчику вызвали скорую помощь, сейчас с ним работают врачи. Полиция установит причины, которые вынудили ребенка уйти из дома.

Ранее в Екатеринбурге нашли шестилетнего мальчика , пропавшего около месяца назад. Ребенка обнаружили живым. Волонтеры поблагодарили всех причастных к поискам.