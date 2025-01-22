22 января 2025, 07:56

Пропавшего в Хабаровском крае ребенка нашли живым

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В Хабаровском крае пропал 10-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило накануне в дежурную часть полиции от жительницы села Нагорное.

«Ее 10-летний сын ушел в вечернее время из дома и его место нахождения не известно», - заявили правоохранители.

Позже в полиции сообщили, что мальчика нашли в Краснофлотском районе. Местный житель обнаружил ребенка на территории своего частного домовладения. Мальчику вызвали скорую помощь, сейчас с ним работают врачи. Полиция установит причины, которые вынудили ребенка уйти из дома.

Ранее в Екатеринбурге нашли шестилетнего мальчика , пропавшего около месяца назад. Ребенка обнаружили живым. Волонтеры поблагодарили всех причастных к поискам.

Дети Полиция
22 января 2025, 07:14
Фура насмерть сбила студентку на практике в морском порту во Владивостоке
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Студентка третьего курса Владивостокского филиала Российской таможенной академии погибла на территории морского рыбного порта в городе. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 20-летняя девушка находилась на территории порта с сотрудниками таможни в рамках прохождения производственной практики», - заявили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По данным Vladivostok1.ru , девушку задавила фура. Есть несколько версий случившегося - студентка споткнулась и упала под колеса или не соблюдала технику безопасности.

Ранее грузовик насмерть сбил курьера , передвигающегося на электровелосипеде. Происшествие случилось на Ярцевской улице в Москве. Грузовик перевозил мусор с места сноса и переехал мужчину, когда сдавал назад.

Таможня Грузовики Владивосток Москва
22 января 2025, 06:25
Металлоконструкции вспыхнули на стройке в Москве
Freepik
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Металлоконструкции загорелись на стройке в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось недалеко от станции метро «Терехово», рядом с жилым комплексом «Остров». Огонь разгорелся на площади 100 квадратных метров. На место ЧП оперативно прибыли спасатели, возгорание уже потушили. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сегодня ночью также случился пожар в московской пятиэтажке на улице Нагорной. Пожарные спасли пятерых жильцов. К тушению огня привлекли 42 человека и 24 единицы техники.

Также вчера утром смертельный пожар случился в строительных бытовках в Москве. Как сообщил источник 360.ru, ЧП произошло в районе Марфино. Загорелись две двухэтажные бытовки, огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В эпицентре пожара спасатели нашли обгоревший труп.

Спасатели Пожары Москва
22 января 2025, 03:50
Рейс Гавана — Москва вылетел из кубинского аэропорта спустя более 32 часов задержки
Freepik
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Самолет авиакомпании «Россия» с 250 россиянами на борту, следующий рейсом FV6850 Гавана — Москва, вылетел из кубинского аэропорта. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба компании.

«Задержка рейса произошла изначально из-за технического дефекта, который был устранен», - рассказали в «России».

По словам представителей пресс-службы, после устранения технических неполадок, рейс пришлось задержать для того, чтобы обеспечить необходимый отдых экипажа в рамках норматива допустимого рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов. Кроме этого, причиной задержки стало ожидание загрузки питания, которую своевременно не обеспечил аэропорт.

В авиакомпании также сообщили, что всем пассажирам предоставили проживание в отеле и питание на время ожидания вылета.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что власти согласились предоставить путешественникам номера в отелях только после того, как они установили палатки. По данным издания, туристы больше 30 часов провели в терминале, еду и воду им не давали.

Также издание MSK1.ru со ссылкой на одного из туристов сообщило, что питание в терминале, хотя и скудное, все же организовали.

Самолет авиакомпании «Россия» с 250 россиянами на борту, следующий рейсом FV6850 Гавана - Москва, вылетел из кубинского аэропорта. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба компании.

Еда Куба Отели Питание Самолеты Россия Авиакомпании
22 января 2025, 00:25
Пятерых вывели из пламени. Крупный пожар произошел в московской многоэтажке
РИА «Новости»
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Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Нагорной в Москве. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Как уточнили в министерстве, пламя разгорелось в холле между квартирами на четвертом этаже. Огонь быстро перекинулся на жилые помещения.

Сообщение о происшествии поступило в столичный главк МЧС, на место оперативно прибыли спасатели. Огнеборцы вынесли из одной из загоревшихся квартир баллон с азотом.

Также сотрудники министерства спасли пятерых жильцов. Их осматривают медики. Работы по тушению пожара продолжаются, открытое горение специалисты уже ликвидировали.

На месте происшествия работают 42 человека. Министерство привлекло к ликвидации возгорания 24 единицы техники.

Ранее один человек погиб при пожаре в бытовках на северо-востоке Москвы.

Спасатели Пожары Москва Квартиры

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